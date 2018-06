'Vingadores: Guerra Infinita' bate US$ 100 milhões na bilheteria dos EUA

Vingadores: Guerra Infinita se manteve no topo da bilheteria dos Estados Unidos com arrecadação de US$ 113 milhões, a segunda melhor marca da história para um filme na segunda semana em cartaz, informou o site especializado Box Office Mojo.

O recorde para um filme na segunda semana de exibição continua pertencendo a Star Wars: O Despertar da Força, com US$ 149,2 milhões.

O novo lançamento da Marvel, o filme que mais rápido alcançou a marca de US$ 1 bilhão - em 11 dias -, já acumula US$ 1.164 bilhão no mundo todo desde a estreia. O longa-metragem chegará aos cinemas da China na próxima sexta-feira.

"Guerra Infinita" reúne a maior parte dos super-heróis da Marvel em uma batalha de proporções épicas contra Thanos, o mais poderoso vilão já enfrentado, cujo objetivo é reunir as seis Joias do Infinito para aniquilar metade da humanidade.

O segundo lugar na bilheteria americana no último fim de semana ficou com a comédia Overboard, protagonizada por Anna Faris e Eugenio Derbez.

O filme arrecadou US$ 14,8 milhões, a maior estreia para uma obra da Pantelion Films, produtora americana fundada em 2010 por Lionsgate e Televisa.

Derbez interpreta um arrogante e desprezável milionário, enquanto Anna Faris é uma mãe solteira que emenda empregos sem descanso para bancar a família.

No terceiro lugar aparece o suspense Um Lugar Silencioso, com US$ 7,6 milhõe. O longa conta como um casal com filhos pequenos sobrevive em um mundo atacado por monstros sensíveis ao som. A diferença entre a vida e a morte está na capacidade da família de levar o dia a dia no mais absoluto silêncio.

A comédia Sexy por Acidente obteve a quarta posição do fim de semana, com US$ 4,9 milhões. Amy Schumer interpreta uma mulher obcecada com os conselhos de beleza na internet e que tem uma ideia fantasiosa de como é a vida das mulheres belas e sonha em ter um corpo e um rosto perfeito.

No quinto lugar ficou o filme de ação Rampage: Destruição Total, com US$ 4,6 milhões. Dwayne Johnson está na pele de um primatólogo que mantém um vínculo especial com George, um gorila de inteligência extraordinária que se transforma em uma enorme e selvagem criatura quando é exposto a um gás proveniente de um catastrófico experimento genético.