Vin Diesel diz que a saga 'Velozes e Furiosos' já tem fim planejado

Vin Diesel ganhou fama como o líder de rachas nas ruas na franquia Velozes e Furiosos, mas a trama de seu personagem de longa data terá um fim em breve. Diesel disse em uma entrevista que a saga de Velozes e Furiosos será concluída com dois filmes depois de Velozes e Furiosos 9, que será lançado no Brasil no dia 24 de junho. Ele disse que a Universal Pictures quer encerrar a saga em duas partes.

O ator falou que as duas sequências finais possivelmente serão lançadas em 2023 e 2024. “Toda história merece seu próprio final”, disse Diesel durante a coletiva de imprensa para Velozes e Furiosos 9 ao ser questionado a respeito do futuro da franquia. Apesar do fim da saga, disse, o universo cinematográfico de Velozes e Furiosos continuará.

Quando Diesel contou à filha sobre o fim da franquia, o ator disse que ela começou a chorar. “Sei que as pessoas vão achar que a história não precisa terminar, mas eu acho que todas as coisas boas deveriam”, disse. “Há razões para um final. Acho que essa franquia merece isso.”

Diesel estrelou como Domic Toretto desde o primeiro Velozes e Furiosos, em 2001. Os filmes arrecadaram grandes bilheterias nos EUA e pelo mundo, com as últimas duas sequências alcançando mais de US$ 1 bilhão.

Assim como aconteceu com Diesel, os filmes de ação apresentaram vários outros, como Michelle Rodriguez, Dwayne “The Rock” Johnson, Tyrese Gibson, o rapper Ludacris, Jordana Brewster, Jason Statham e o falecido Paul Walker. Em 2019, Johnson e Jordana estrelaram o primeiro spin-off da franquia Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, que conquistou o primeiro lugar e arrecadou US$ 180,8 milhões em sua estreia mundial.

Assista ao trailer:

No ano passado, a Universal adiou o lançamento de Velozes e Furiosos 9 devido ao surto de covid-19. O novo filme não apenas traz de volta um dos personagens favoritos dos fãs - Han, interpretado por Sung Kang -, mas também outros novos, como John Cena; porém a história vai literalmente mandar um carro para o espaço. Espera-se que seja um dos maiores sucessos da temporada.

O diretor Justin Lin disse que a ideia de concluir a saga veio durante uma conversa com Diesel, que interpretou o protagonista nos oito Velozes e Furiosos anteriores.

“Nós nos reunimos e Vin disse ‘Acho que devemos pensar em encerrar a saga agora’”, lembrou Lin, que dirigiu cinco dos filmes da franquia. Ele vai dirigir as duas sequências finais.

“O nono é como se fosse o primeiro filme do capítulo final”, disse o diretor. “Nós estamos meio que reconfigurando tudo para que os dois próximos filmes possam encerrar essa incrível jornada para esses personagens.”

Diesel disse que a franquia percorreu um longo caminho, mas que ele finalmente vê a linha de chegada.

“Essa franquia nasceu das ruas, do concreto”, disse. “O mundo já apoiou esse azarão a chegar em um lugar que o fez superar as demais franquias. Mas a franquia tem uma alma e essa alma precisa descansar.”

Tradução de Romina Cácia