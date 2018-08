Vilão de "Missão Impossível 2" será novo James Bond O ator escocês Dougray Scott substituirá Pierce Brosnan no papel do Agente 007, o espião mais famoso da história do cinema. Scott, de 38 anos, estrelou filmes como O Retorno do Talentoso Ripley (2002), Enigma (2001) e Missão Impossível 2 (2000), ganhou de candidatos como Eric Bana, Clive Owen e Ioan Gruffud o papel de James Bond. Scott será o sétimo intérprete do agente, no 23.º filme da saga, cuja estréia está prevista para ocorrer no próximo ano. Já tiveram a licença para matar, além de Brosnan, os atores Sean Connery, o primeiro e mais famoso Bond; David Niven; George Lazenby; Roger Moore; e Timothy Dalton.