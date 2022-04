Vestido perdido de Dorothy em 'O Mágico de Oz' vai a leilão

Após décadas de buscas, um dos vestidos usados por Dorothy no clássico filme O Mágico de Oz foi localizado e deve ser leiloado no próximo mês.

A peça foi doada à Universidade Católica da América em 1973 pela atriz Mercedes McCambridge, mas depois desapareceu.

"Um professor aposentado estava vasculhando algumas caixas em seu escritório. E eis que estava o vestido", disse Helen Hall, diretora de cultura popular da casa de leilões Bonhams, em Los Angeles.

A casa de leilões afirmou que o estúdio de cinema MGM não manteve registros sobre os figurinos do filme, mas cinco vestidos surgiram desde que o filme foi lançado em 1939. Um foi perdido em um incêndio, deixando apenas quatro dos icônicos trajes azul e branco.

A estimativa de pré-venda do leilão é de US$ 800 mil a US$ 1,2 milhão. Outra versão do vestido foi vendida em 2015 e faturou US$ 1,5 milhão, disseram os leiloeiros. Os rendimentos serão destinados à criação de um novo programa de atuação cinematográfica na universidade.

O artefato do filme fará parte da venda bianual da Classic Hollywood da Bonhams em Los Angeles em 24 de maio.