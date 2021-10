‘Venom’ nos cinemas, e dois festivais para ver em casa

Com 007 – Sem Tempo para Morrer ainda dominando as salas, o destaque da semana é Venom: Tempo de Carnificina, continuação do filme de 2018 com Tom Hardy, que se leva pouco a sério.

Para quem prefere algo menos leve, há O Homem que Vendeu Sua Pele, de Kaouther Ben Hania, que concorreu ao Oscar de produção estrangeira, e o chocante DAU. Natasha, de Ilya Khrzhanovsky e Jekaterina Oertel, parte de um experimento que recriou em estúdio a União Soviética entre 1938 e 1958. Este último também está disponível no streaming da Reserva Imovision.

Entre as opções para ver em casa, uma das atrações é Coringa, de Todd Phillips, que conta a história de origem do vilão do Batman e deu a Joaquin Phoenix o Oscar de ator, no Telecine.

O delicado Minari: Em Busca da Felicidade, de Lee Isaac Chung, sobre as dificuldades de uma família de imigrantes coreanos nos anos 1980, chega ao Amazon Prime Video. O filme levou o Oscar de atriz coadjuvante.

PRÉ-ESTREIAS

Uma Janela para o Mar

Dir. Miguel Ángel Jiménez. Espanhola de meia-idade, Maria (Emma Suárez) viaja para a Grécia com amigas. Lá, conhece Stefanos (Akilas Karazisis).

Fátima – A História de um Milagre

Dir. Marco Pontecorvo. O filme recria a história dos pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta, que contam terem visto Nossa Senhora. Com participações especiais de Sonia Braga e Harvey Keitel.

ESTREIAS

Venom: Tempo de Carnificina

Dir. Andy Serkis. Na sequência da produção de 2018, Eddie Brock (Tom Hardy) quer voltar aos bons tempos como jornalista entrevistando o serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson). Mas o criminoso também carrega um simbionte, que surge no dia de sua execução e passa a ser conhecido como Carnage.

O Homem Que Vendeu Sua Pele

Dir. Kaouther Ben Hania. Um jovem sírio vai para o Líbano para escapar da guerra. Na tentativa de reencontrar seu amor na Europa, aceita ter as costas tatuadas por um artista contemporâneo. Concorreu ao Oscar de melhor produção internacional.

DAU. Natasha

Dir. Ilya Khrzhanovsky e Jekaterina Oertel. O longa que ganhou o prêmio de contribuição artística no Festival de Berlim por sua fotografia faz parte de um grande projeto, que recriou um instituto de pesquisa soviético, com pessoas vivendo e trabalhando lá dentro. Nesta história, Natasha é uma garçonete no ambiente opressor e violento do regime de Josef Stalin. O filme também estreia na plataforma de streaming Reserva Imovision.

A Princesa da Yakuza

Dir. Vicente Amorim. Baseado nos quadrinhos Samurai Shirô, de Danilo Beyruth, se passa no bairro da Liberdade e conta a história de um homem com amnésia (Jonathan Rhys Meyers) que se envolve com uma jovem enviada para o Brasil quando era bebê.

O Fio Invisível

Dir. Claudia Llosa. Baseado no livro de Samanta Schweblin, é um thriller psicológico centrado em duas mulheres, Amanda (Maria Valverde) e Carola (Dolores Fonzi). Claudia Llosa ganhou o Urso de Ouro em Berlim por A Teta Assustada, em 2009.

STREAMING

Olhar de Cinema

A décima edição do Festival Internacional de Curitiba acontece on-line. Entre os destaques do fim de semana estão Carro Rei, de Renata Pinheiro, e Crime Culposo, de Shahram Mokri. Veja aqui.

Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual

O festival gratuito, dedicado a obras dirigidas por mulheres, acontece on-line. Um dos destaques é a homenagem à cineasta Lúcia Murat. www.cabiria.com.br

Coringa

Dir. Todd Phillips. O longa que deu o Oscar de ator a Joaquin Phoenix fala das origens do vilão das histórias de Batman. No Telecine.

Minari: Em Busca da Felicidade

Dir. Lee Isaac Chung. Uma família coreana se muda para uma pequena fazenda no Estado de Arkansas, nos anos 1980, neste longa que disputou seis Oscars, ganhando o de atriz coadjuvante para Yuh-Jung Youn. No Amazon Prime Video.

Vil, má

Dir. Gustavo Vinagre. A autora de literatura sadomasoquista relembra sua vida. Na MUBI.

Para Ver com as Crianças

A plataforma estreia as belas animações O Homem da Lua, de Stephan Schesch, e Zarafa, de Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie, além da simpática comédia As Férias do Pequeno Nicolau, de Laurent Tirard. Na Reserva Imovision.

Cabul, Cidade no Vento

Dir. Aboozar Amini. Documentário sobre dois irmãos crescendo em meio à guerra. Na Supo Mungam Plus.

A Eterna Desculpa

Dir. Miwa Nishikawa. Um escritor, recentemente viúvo, oferece-se para cuidar dos filhos de um homem que perdeu a mulher no mesmo acidente. No Belas Artes à La Carte.