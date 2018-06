Vencedor do Festival de Chicago, filme 'Uma Espécie de Família' ganha trailer

Prestes a chegar aos cinemas, a co-produção brasileira e argentina Uma Espécie de Família ganhou nesta quarta-feira, 21, um novo trailer.

O longa, que venceu o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Chicago e o prêmio de melhor roteiro do Festival de San Sebastián, retrata a adoção ilegal em Misiones, na fronteira com o Brasil.

O filme segue a vida de Malena, ma médica de Buenos Aires que sonha em ser mãe e viaja para o interior da Argentina com o objetivo de adotar um recém-nascido, mas é confrontada com alguns limites morais. A personagem é vivida por Bárbara Lennie, que estará em Todos los Saben, de Asghar Farhadi, ao lado de Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín

Produzido pela brasileira Bossa Nova e pela argentina El Campo Cine, o filme estreia no Brasil em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher.