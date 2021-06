'Velozes & Furiosos': As histórias de cada episódio da franquia

Velozes & Furiosos 9 estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 24 de junho. Além do protagonista Vin Diesel, o novo filme contará com uma música de Anitta (Furiosa) na trilha sonora e a rapper Cardi B no elenco, que ainda conta com nomes como Michelle Rodriguez, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang.

Recentemente, Diesel afirmou que a franquia está em sua reta final, com previsão de lançamento de apenas mais dois filmes, que devem chegar aos cinemas em 2023 e 2024. Apesar do fim da saga, porém, o universo cinematográfico de Velozes e Furiosos deve continuar. Relembre abaixo as sinopses e os trailers de todos os filmes até agora.

Velozes & Furiosos (2001)

Direção: Rob Cohen

Trailer:

Sinopse:

Ambientado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o primeiro filme da franquia Velozes e Furiosos acompanha a trajetória do policial Brian O'Conner (Paul Walker), responsável por investigar e prender uma gangue de saqueadores de produtos eletrônicos. O grupo de criminosos procurado pelo FBI é comandado por Dominic Toretto (Vin Diesel), que atende pelo apelido de Dom, conhecido por envolver-se em corridas de rua ilegais. Para reunir provas e deter Dom, Brian é orientado a infiltrar-se disfarçado na gangue. Para ganhar seu espaço entre os criminosos, o policial novato tem de provar suas habilidades de combate e de condução em alta velocidade. Enquanto ganha a confiança do líder da gangue, Brian envolve-se com a irmã dele, Mia (Jordana Brewster). O relacionamento coloca-o em uma situação difícil, na qual tem de escolher entre trair a confiança de Dom ou honrar com suas responsabilidades enquanto policial. O trailer do filme deixa um alerta: “Se laços de lealdade precisam ser quebrados, seja veloz e furioso”. O longa-metragem inspirado no artigo Racer X, publicado na revista norte-americana Vibe, foi responsável por lançar Vin Diesel e Paul Walker no mundo do cinema.

+Velozes +Furiosos (2003)

Direção: John Singleton

Trailer:

Sinopse: Fora do Departamento de Polícia de Los Angeles, Brian O'Conner (Paul Walker) ganha a vida em corridas ilegais em Miami. Acontece que, em um desses rachas dos quais participava, o ex-policial acaba preso. Para obter o apagamento de sua ficha criminal, Brian aceita uma proposta de seu antigo chefe, o agente Bilkins, do FBI. Junto ao agente aduaneiro dos Estados Unidos, Markham, Bilkins pede para que o ex-policial ajude a prender o traficante argentino Carter Verone (Cole Hauser). Novamente, Brian precisa infiltrar-se disfarçado, mas, diferente da primeira vez, vai contar com dois reforços: Roman Pearce (Tyrese Gibson), seu amigo de infância; e Monica Fuentes (Eva Mendes), agente já infiltrada na gangue. Dirigindo um Mitsubishi Lancer Evolution VII amarelo e um Mitsubishi Eclipse Spyder GTS roxo, Brian e Roman conseguem ser contratados por Verone e dar início às investigações.

Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio (2006)

Direção: Justin Lin

Trailer:

Sinopse: O terceiro filme da franquia é marcado por uma mudança completa de elenco. Sem Paul Walker, quem assume o protagonismo do longa-metragem é Lucas Black, no papel do rebelde Sean Boswell. Indisciplinado, Sean envolve-se em uma corrida ilícita que não acaba nada bem. A fim de evitar ficar detido em uma prisão juvenil, o garoto se vê obrigado a deixar os Estados Unidos e ir morar com o pai em Tóquio, no Japão. Na terra do sol nascente, Sean conhece Twinkie (Bow Wow), que lhe apresenta o drift, modalidade que mistura velocidade à derrapagem. Mesmo proibido de dirigir, o garoto envolve-se com os circuitos perigosos do drift japonês. O envolvimento lhe rende uma dívida, Han (Sung Kang) ao cobrá-lo acaba por tornar-se um mestre para o garoto, que, ao longo do filme, terá de superar seu maior rival, D.K. (Brian Tee). O longa-metragem foi o menos lucrativo da franquia, arrecadando apenas US$ 158 milhões.

Velozes & Furiosos 4 (2009)

Direção: Justin Lin

Trailer:

Sinopse: O elenco original volta à cena. Velozes & Furiosos 4 (2009) passa-se, temporalmente, cinco anos após o primeiro filme da franquia. Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel), agora, realiza saques fora dos Estados Unidos, mais especificamente na República Dominicana. No entanto, é obrigado a voltar a Los Angeles para velar a namorada Letty (Michelle Rodriguez), morta em circunstâncias suspeitas. Já Brian O'Conner (Paul Walker), de volta ao FBI, rastreia o traficante Arturo Braga (John Ortiz). Dom, na busca por vingança, e Brian, em sua saga profissional, acabam por trabalhar juntos, desta vez, do mesmo lado. O longa-metragem propõe uma viagem entre Estados Unidos e México, no rastro deixado pelo traficante Braga. Ao contrário de seu antecessor, o filme foi mais lucrativo para a Universal, com uma bilheteria de US$ 363 milhões.

Velozes & Furiosos 5: Operação Rio (2011)

Direção: Justin Lin

Trailer:

Sinopse: Brian O'Conner (Paul Walker) e Mia Toretto (Jordana Brewster) resgatam Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel) das mãos das autoridades norte-americanas. Após o resgate, Dom desaparece; Mia e Brian, por sua vez, decidem se esconder no Rio de Janeiro, no Brasil. Uma vez na Cidade Maravilhosa, os dois são convidados para participar de um roubo de carros esportivos por Vince (Matt Schulze). Durante o crime, que não acaba nada bem, Dominic volta à cena. A situação deixa-os na mira do corrupto empresário carioca Hernan Reyes (Joaquim de Almeida). Enquanto isso, o agente federal Luke Hobbs (Dwayne Johnson) é mandado para o Rio a fim de capturar Brian e Dom. O longa-metragem marca uma grande mudança na franquia, que deixa, um pouco, de lado as corridas ilegais de rua e foca em construir um roteiro de ação baseado no furto de automóveis. Para isso, o diretor Justin Lin propõe cenas mais ousadas, como o salto de um trem em movimento. Além disso, o filme propicia aos fãs o confronto físico entre os personagens de Diesel e Johnson, cena na qual não faltaram socos, chutes e elementos cenográficos quebrados.

Velozes & Furiosos 6

Direção: Justin Lin

Trailer:

Sinopse: A gangue de Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel) e Brian O'Conner (Paul Walker) termina o filme anterior com US$ 100 milhões a mais na conta e a ficha na polícia ainda mais suja. Espalhados pelo mundo, o grupo vai ter de se unir em mais uma missão para a felicidade dos fãs. Nos Estados Unidos, Dominic é procurado pelo agente Hobbs (Dwayne Johnson), que, em troca do apagamento da ficha criminal de todos os integrantes do grupo de Dom, pede ajuda para deter Owen Shaw (Luke Evans) e sua organização criminosa. Owen atua em 12 países com a ajuda de Lety (Michelle Rodriguez), ex-namorada de Dom que supostamente havia sido assassinada no quarto filme da franquia. Para enfrentar Owen e seus capangas, a gangue de Dominic reúne-se em Londres, onde não falta ação e pancadaria. O longa-metragem liga-se ao terceiro filme da franquia, Desafio em Tóquio.

Velozes & Furiosos 7 (2015)

Direção: James Wan

Trailer:

Sinopse:

Após a operação em Londres, Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker), Letty (Michelle Rodriguez) e os demais participantes da gangue têm a chance de voltar para casa, nos Estados Unidos. A tranquilidade deles, no entanto, é atrapalhada por Deckard Shaw (Jason Statham), com sede de vingança pela morte do irmão, Owen (Luke Evans). De volta a Londres, a equipe, dessa vez, luta por sobrevivência. Velozes e Furiosos 7 é também o último filme da franquia com a participação de Paul Walker, que faleceu em um acidente de carro em 2013. Como o filme foi lançado somente dois anos depois da morte do ator, os produtores investiram em efeitos visuais a fim de que os irmãos de Walker pudessem gravar as cenas finais de Brian no lugar dele. Isso porque preferiram criar uma história alternativa a Brian, na qual ele acaba aposentado, a “matar” o personagem. O longa-metragem emocionou fãs e foi um verdadeiro sucesso, conseguiu arrecadar US$ 1,5 bilhão ao redor do mundo, tornando-o a nona maior bilheteria de cinema da história, conforme o Box Office Mojo by IMDbPro.

Velozes & Furiosos 8 (2017)

Direção: F. Gary Gray

Trailer:

Sinopse: No oitavo filme da franquia, Dom (Vin Diesel) é obrigado a trair seus melhores amigos. Enquanto curtia a lua de mel com Letty (Michelle Rodriguez) em Havana, Dominic é surpreendido por Cipher (Charlize Theron), uma ciberterrorista. Para convencer Dom a dar as costas aos amigos de longa data, Cipher alega manter sua ex-namorada, Elena (Elsa Pataky), e um suposto filho dele como reféns. Sem opção, Dominic ajuda a vilã a furtar um dispositivo EMP, capaz de ativar um submarino nuclear e levar a uma guerra nuclear. Os parceiros de Dom, no entanto, não compreendem a traição do amigo e juntam-se ao agente Hobbs (Dwayne Johnson) e a Deckard Shaw (Statham), que coloca a mãe dele, Magdalene Shaw (Helen Mirren), em ação. A improvável equipe precisa, ao mesmo tempo, encontrar Dominic e impedir Cipher de destruir a humanidade. As cenas com muita ação se passam em cenários estadunidenses, como Nova Iorque, e russos. Mesmo arrecadando menos que o filme que o sucedeu, Velozes & Furiosos 8 superou a marca de US $1,2 bilhão nas bilheterias.

Spin-off - Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Direção: David Leitch

Trailer:

Sinopse: No primeiro spin-off da franquia Velozes & Furiosos, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) são obrigados a se acertarem. Seja por estarem em lados opostos, seja por terem personalidades fortes e completamente diferentes, o fato é que, no decorrer da saga cinematográfica, Hobbs e Shaw nunca se deram muito bem. Em Londres, a ameaça de um vírus mortal, o "Floco de Neve", une a improvável dupla. Juntos, Hobbs e Shaw precisam impedir que o micro-organismo caia nas mãos de Brixton (Idris Elba), um vilão modificado geneticamente. A dupla, no entanto, não enfrenta o perigo sozinha, eles contam com a ajuda de Hattie (Vanessa Kirby), que além de irmã de Shaw, é agente do serviço secreto britânico (MI6). Mais uma vez, a bilheteria de um produto da franquia atingiu a casa dos bilhões, rendendo mais de US$ 1,1 bilhão à Universal.

Velozes & Furiosos 9 (2021)

Direção: Justin Lin

Trailer:

Sinopse: Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel) não tem paz. Desta vez, é o próprio irmão mais novo dele, Jakob (John Cena), que atrapalha a vida tranquila de Dom ao lado da esposa Letty (Michelle Rodriguez) e do filho Brian. A ciberterrorista Cipher (Charlize Theron) une-se ao mercenário Jakob em mais um plano maquiavélico. A equipe liderada por Dominic precisa, novamente, unir-se para sobreviver e salvar o planeta. O grupo, inclusive, ganhará reforços com Han (Sung Kang), que, supostamente, estava morto. A novidade tecnológica do nono filme da franquia, sem contar o spin-off lançado em 2019, serão eletroímãs que podem, por exemplo, impedir que um automóvel despenque de um penhasco. Mesmo sem respeitar as leis da física, o filme promete cenas intensas de ação e pancadaria. Nos Estados Unidos, Velozes & Furiosos 9 deve chegar às salas de cinema no próximo dia 25 de junho; já no Brasil, após sucessivos adiamentos, a estreia está marcada para 22 de julho.