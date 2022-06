Veja trailer de 'Um Dia Qualquer', filme com Augusto Madeira e Vinicius de Oliveira

Depois de inspirar série, o filme Um Dia Qualquer tem data de estreia confirmada para o dia 23 de junho nos cinemas. Dirigido por Pedro von Krüger, longa que faz um retrato dos transtornos do dia a dia de pessoas da periferia carioca teve seu trailer divulgado.

Em seu elenco estão nomes como Augusto Madeira (Quirino), Mariana Nunes (Penha), Jefferson Brasil (Seu Chapa), Vinicius de Oliveira (Maciel), Willean Reis (Beto), André Ramiro (Participação especial - Delegado), Juan Paiva (Juninho), Eli Ferreira (Jéssica), Samuel Melo (Robson), Tainá Medina (Bruna), Adriano Garib (Participação especial - Dr. Menezes).

Drama se passa durante o primeiro domingo após o carnaval, ainda sob clima de festa e fantasias. No entanto, a história toma outro rumo quando o filho de Penha desaparece e ela sente que esse estranho sumiço é algo relacionado à máfia comandada pelo ex-policial Quirino. Mas essa mãe, em seu desespero, chegará ao ponto de partir para fazer justiça com as próprias mãos, o que acarretará consequência ainda mais traumáticas.

Veja o trailer: