Veja trailer da nova versão de 'Adoráveis Mulheres', com Emma Watson e Meryl Streep

Ainda sem data para estrear, a nova versão de Adoráveis Mulheres teve o primeiro divulgado esta semana. Adaptado do livro da escritora americana Louisa May Alcott (1832-1888), filme traz no elenco Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Saiorse Ronan, Timothée Chalamet. A direção é assinada por Greta Gerwig.

Obra acompanha a história de uma mãe e suas quatro filhas, tentando sobreviver em meio à Guerra Civil americana. Cada menina com seus sonhos de casamento, profissão, amores, mas com seus destinos sendo unidos pela relação familiar.