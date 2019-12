Veja seleção com os momentos mais marcantes da franquia 'Star Wars'

Falta exatamente uma semana para a estreia de Star Wars - Ascensão Skywalker, que tem data marcada para 19 de setembro. Assim como já foi divulgado, o longa de J.J. Abrams vai encerrar o ciclo de uma longa história que começou em 1977, pelas mãos do diretor George Lucas, no primeiro filme do universo de Guerra nas Estrelas.

Com um total impressionante de oito episódios, nem sempre sobra aquele tempinho para maratonar a franquia completa no fim de semana. Mas, para te deixar por dentro de tudo o que já aconteceu nestes pouco mais de 40 anos de Star Wars, o Estado fez uma lista com trechos em vídeo, dos momentos mais marcantes de uma das sagas intergaláticas mais famosas de todos os tempos.

Veja logo abaixo:

Cena 1 – Explosão da Estrela da Morte

O episódio IV é repleto de cenas clássicas justamente por ser o primeiro a ser filmado. Entre elas, a definição da história naquele momento, com a explosão da Estrela da Morte. Além de ser uma importante vitória para os Jedi, marca também a consolidação do talento de Luke Skywalker em solucionar problemas graves – além de reforçar sua amizade com Han Solo.

Cena 2 – Luke descobre que é filho de Darth Vader

Considerado por muitos como o melhor episódio da saga, O Império Contra-Ataca termina com uma emocionante luta entre Luke e Darth Vader. Exausto depois de uma acirrada disputa, Luke está no limite da resistência quando ouve do oponente a frase que se tornou lendária no cinema: "I’m your father", no português, "eu sou seu pai". Não há fã que não se emocione em rever essa que se tornou a mais icônica cena da série.

Cena 3 – Um lampejo de humanidade de Darth Vader

Uma das mais fascinantes figuras malévolas criadas no cinema, Darth Vader exibiu raros momentos de interesse pelo próximo. Assim, no final de O Retorno de Jedi, o fã se surpreendeu com Vader se revoltando contra Palpatine, seu chefe, quando este tortura e está prestes a matar Luke. O sofrimento do filho faz com que o vilão use toda sua força para liquidar o então aliado.

Cena 4 – Obi-Wan Kenobi x Anakin Skywalker

A saga Star Wars é repleta de duelos marcantes, que transformam os fãs em reféns, à espera da exibição desses momentos. Em A Vingança dos Sith, outro nome lendário da trama, Obi-Wan Kenobi, é visto duelando com o então jovem Anakin Skywalker, cujo conflito com os mestres o faz aderir ao Lado Negro da Força. Ao final desse duelo, Kenobi corta, de uma só vez, um braço e as duas pernas do ex-Jedi que, para as lágrimas dos fãs, se descobre ser o futuro Darth Vader.

Cena 5 – A morte de Yoda

Há fã que torce o nariz para O Retorno de Jedi, mas, se há um personagem fascinante que marca o episódio é o mestre Yoda. É por ele que os fãs da série descobrem o valor da Força e é por ele também quem informa a Luke, agora um Jedi, a existência de outro Skywalker: a princesa Leia é irmã de Luke. Não bastasse a sucessão de informações, o fã acompanha ainda a morte do mestre Yoda.

Cena 6 – Princesa Leia tem a força

OK, a cena é controversa e foi criticada por muitos fãs, que a consideram exagerada. Mas traz a prova concreta de que Leia também detém os poderes da Força, mesmo não tendo sido treinada para ser uma Jedi. E como isso acontece? Em Star Wars: Os Últimos Jedi, parte da nave onde ela está é destruída e a princesa é jogada para o espaço. Mas ela consegue usar a Força para mover o próprio corpo ao transporte, salvando assim sua vida.