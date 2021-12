Veja os principais acontecimentos e lançamentos da CCXP Worlds 21

O mundo geek voltou suas atenções à CCXP Worlds 21, realizada de forma virtual entre o sábado, 4, e o domingo, 5. No evento, gigantes do entretenimento como Netflix, HBO, Paramount, Sony, Amazon Prime Video e Globo encabeçaram os painéis, mostrando suas principais apostas para o streaming e cinema nos próximos tempos, com destaque ao anúncio de mais um filme de animação do Homem-Aranha feito pela dupla de diretores Chris Miller e Phil Lord.

Na maioria dos casos, as novidades se restringiram à divulgação de novos teasers ou cenas inéditas, além de depoimentos ou entrevistas pré-gravados com os artistas. Entre os destaques, Francis Ford Coppola, sobre a remasterização da saga O Poderoso Chefão, Courteney Cox, do novo Pânico, e o trio Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx, falando sobre seus vilões em Homem-Aranha. Confira abaixo os principais destaques.

Sony

Fora uma breve citação ao longa Morbius, anti-herói da Marvel protagonizado por Jared Leto, o painel da Sony focou somente nos filmes do herói aracnídeo. A animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso teve suas primeiras imagens divulgadas e ainda a revelação de que o filme será dividido em duas partes, produzidas simultaneamente. A primeira estreia em outubro de 2022; a segunda não tem data definida. Já em relação a Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, além do bate-papo do trio de vilões, Tom Holland atiçou a ansiedade dos aficionados ao sugerir que “teorias de fãs não são verdadeiras – ou são?”.

Clique aqui para ler mais sobre o painel da Sony na CCXP Worlds 21.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Morbius

Netflix

A Netflix trouxe uma entrevista com Adam McKay, diretor do estrelado longa Não Olhe Para Cima, seu carro-chefe no evento. Sem nenhum anúncio bombástico, a plataforma recorreu a algumas mensagens de elencos estrangeiros voltadas ao público brasileiro. As novas versões de Rebelde e O Massacre da Serra Elétrica foram as únicas apostas que efetivamente estreiam em 2022, com o restante já no ar ou com lançamento ainda em dezembro.

Clique aqui para ler mais sobre o painel da Netflix na CCXP Worlds 21.

Não Olhe Para Cima

Rebelde

O elenco de Rebelde mandou um recadinho exclusivo pra CCXP e eu tô presa na parte com a @gigi_grigio falando em espanhol. Estreia dia 5 de janeiro de 2022. #CCXPWorlds pic.twitter.com/khQGYc86jW — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 4, 2021

O Mar da Tranquilidade

O elenco de O Mar da Tranquilidade apareceu na #CCXPWorlds direto da Lua pra falar com o Brasil e lembrar que a série estreia dia 24 de dezembro. ‍ pic.twitter.com/CzjFXa6H0y — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 4, 2021

La Casa de Papel

O Massacre da Serra Elétrica

Desde 1974 me dando susto. O meu novo filme O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface chega dia 18 de fevereiro. pic.twitter.com/YmiqFySx2i — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 4, 2021

Globoplay

O streaming da Globo está investindo em séries ligadas à música sertaneja: As Aventuras de José e Durval, com os irmãos Felipe e Rodrigo Simas encarnando a dupla Chitãozinho e Xororó, e Rensga Hits!, com Alice Wegmann vivendo uma cantora de Goiânia. Destaque também para os últimos capítulos de Verdades Secretas 2 e as novas temporadas de Desalma, agora com Fábio Assunção no elenco, As Five, Arcanjo Renegado e Sob Pressão, que contará também com Marco Nanini e Lázaro Ramos.

Clique aqui para ler mais sobre o painel Globoplay na CCXP Worlds 21.

HBO Max

Além de produções nacionais, como Queen Stars Brasil, comandada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, e Jornada Astral, apresentada por Angélica, a HBO destacou a série Peacemaker, protagonizada por John Cena, que apareceu no painel, assim como o criador James Gunn. Há ainda a reunião do elenco original de Harry Potter para o especial De Volta a Hogwarts e o spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon.

Clique aqui para ler mais sobre o painel HBO Max na CCXP Worlds 21.

Peacemaker

House Of The Dragon

Harry Potter: 20 Anos de Magia - De Volta a Hogwarts

Jornada Astral

Globo Filmes

Entre os destaques, o primeiro longa dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória, e o primeiro protagonizado por Rafael Portugal, Juntos e Enrolados. Há ainda Grande Sertão Veredas, que traz a obra de Guimarães Rosa a uma favela da atualidade. O Palestrante é mais uma comédia com Fabio Porchat e Eduardo e Mônica traz Alice Braga e Gabriel Leone em trama inspirada na música do Legião Urbana.

Clique aqui para ler mais sobre o painel da Globo Filmes no CCXP Worlds 21.

Eduardo e Mônica

Juntos e Enrolados

Homenagem a Laerte

A cartunista Laerte foi homenageada logo no início do primeiro dia da CCXP em 2021. Diretamente de sua casa, ela conversou com os apresentadores e falou sobre carreira, processo criativo e momento político do País. "Fiquei muito emocionada com essa homenagem, ainda mais considerando todos os que me antecederam", declarou. Nos sete anos de CCXP, já foram homenageados Neil Gaiman, Renato Aragão, Frank Miller, Mauricio de Sousa e Fernanda Montenegro.

Clique aqui para ler mais sobre a homenagem a Laerte na CCXP Worlds 21.

Quadrinhos

Editoras como a Panini, Conrad, Comix Zone trouxeram painéis com as principais novidades aguardadas para 2022 no mundo das HQs, incluindo histórias dos universos de Marvel, DC, Disney e Turma da Mônica, entre outras. Clique aqui para ler mais.