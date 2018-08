Veja os filmes candidatos à indicação do Brasil para o Oscar 2019

Recomeça a novela da corrida para o Oscar, agora a edição 2019. A Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura divulgou a lista dos filmes habilitados para concorrer à indicação para o Oscar pelo País.

A lista mistura documentários e ficções. Na categoria de melhor filme estrangeiro, a Academia privilegia a segunda categoria. Os filmes selecionados projetam uma visão bastante diversidade do Brasil (e seus problemas ou personagens). Talvez não seja mera coincidência que, nesta fase de empoderamento feminino, os melhores sejam filmes dirigidos, ou codirigidos, por mulherese – Aos Teus Olhos, Paraíso Perdido, Benzinho (co-escrito pela atriz Karine Teles), As Boas Maneiras, Alguma Coisa Assim, O Animal Cordial, Como É Cruel Viver Assim.

A velha questão – são filmes com cara de Oscar, seja lá o que isso representa. A categoria de filme estrangeiro tem sido uma caixinha inesgotável de surpresas. Destacam-se dois filmes de gênero (As Boas Maneiras e O Animal Cordial) e Benzinho, que hoje levaria o voto do repórter. The best.

Mas o melhor dos melhores, o melhor filme brasileiro do ano, não está entre os habilitados a pleitear a indicação do Brasil. É Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans, com seu olhar para a casa trabalhadora. Arábia pode ser um filme miúra, pequeno, mas a imprensa especializada dos EUA colocou-o nas nuvens. No quadro de cotações de Film Comment, Arábia está mais estrelado que o céu brasileiro.

Ao todo foram selecionados 22 produções, sendo 18 ficções e 4 documentários e o anúncio do escolhido pela Comissão Especial de Seleção será feito no dia 11 de setembro.

A festa do Oscar está marcada para o dia 24 de fevereiro, em Los Angeles, e o Caderno 2 estará lá novamente para fazer a cobertura do evento.

Confira a lista completa dos filmes selecionados:

Além do Homem

Direção: Willy Biondani.

Direção: Mariana Bastos e Esmir Filho

Direção: Gabriela Amaral Almeida

Direção: Tiago Arakilian

Direção: Julia Rojas e Marco Dutra

Direção: Carolina Jabor

Direção: Gustavo Pizzi

Direção: Caio Sóh

Direção: Camila de Moraes

Direção: Julia Rezende

Direção: Silvio Tendler

Direção: Sinai Sganzerla

Direção: Tizuka Yamazaki

Direção: Breno Silveira

Direção: Aly Muritiba

Direção: Cacá Diegues

Direção: Luiz Bolognesi

Direção: Felipe Bragança

Direção: Monique Gardenberg

Direção: Rodrigo Spada Bernardo

Direção: Eduardo Nunes

Direção: Hique Montanari