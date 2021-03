Veja onde assistir aos principais filmes do Oscar 2021

Nesta segunda-feira, a 93ª edição do Oscar anunciou os filmes que concorrem às estatuetas mais cobiçadas do universo cinematográfico em 2021. A cerimônia será realizada no dia 25 de abril, e será transmitida de vários locais, incluindo do tradicional Dolby Theatre.

Além de dar a largada para a disputa, o anúncio também é uma oportunidade para cinéfilos de plantão conferirem alguns dos filmes mais badalados da temporada que passou.

Nem todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming para o público brasileiro, como o favorito Nomadland, Judas e o Messias Negro, Minari e Meu Pai, que ainda devem ser exibidos nos cinemas quando a situação da pandemia no País se estabilizar.

Confira nesta lista onde assistir aos principais filmes do Oscar 2021, os longas que somam a maior quantidade de indicações:

Mank

O filme dirigido por David Fincher que elege como protagonista o roteirista do clássico Cidadão Kane, Herman J. Mankiewicz, pode ser assistido na Netflix, plataforma que o produziu.

O Som do Silêncio

Com seis indicações, o filme sobre um baterista de metal que muda de vida após começar a perder sua audição pode ser assistido na plataforma Amazon Prime Video.

Os 7 de Chicago

Também com seis indicações ao Oscar, o longa sobre o histórico julgamento de ativistas antiguerra nos Estados Unidos está disponível na Netflix.

Judas e o Messias Negro

O filme que narra o caso de um infiltrado nos Panteras Negras e o assassinato de um dos líderes do movimento negro estreou nos cinemas brasileiros em 25 de fevereiro.

Meu Pai

O filme com Anthony Hopkins tem sua estreia nos cinemas prevista para 8 de abril no País.

Nomadland

Um dos principais favoritos ao prêmio de melhor filme, que vem levando prêmios por festivais mundo afora, tem sua estreia no Brasil prevista para 15 de abril nos cinemas.

Minari

O filme sobre uma família sul-coreana que migra para os Estados Unidos ainda não tem previsão de estrear no Brasil.