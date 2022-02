Veja onde assistir ao anúncio dos indicados ao Oscar 2022

Nesta terça-feira, 8, o mundo conhece os indicados ao Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. E aqui no Brasil, quem quiser acompanhar a cerimônia em que serão anunciados os nomes, pode fazer isso diretamente em uma live transmitida no YouTube, Facebook e Twitter do canal TNT a partir das 10h.

Os nomeados serão anunciados pela atriz Tracee Ellis Ross e o ator e comediante Leslie Jordan. A transmissão do TNT vai contar com os comentários de Aline Diniz e Michel Arouca.

Para não perder nada, é importante saber que os anúncios das nomeações serão feitos em dois blocos. No primeiro, sem ordem específica, conheceremos os indicados das seguintes categorias: Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Curta-Metragem de Animação, Curta-Metragem Live Action, Figurino, Trilha Sonora Original, Som, Roteiro Adaptado e Roteiro Original.

Logo depois, no segundo bloco, serão anunciados os indicados para: Ator, Atriz, Filme de Animação, Filme, Cinematografia, Direção, Documentário, Documentário de Curta-Metragem, Edição, Filme Internacional, Maquiagem e Penteado, Canção Original, Design de Produção, Efeitos Visuais.

Entre as principais apostas estão filmes como A Filha Perdida, Belfast, Ataque dos Cães, King Richard: Criando Campeãs, Spencer e Casa Gucci. Em sua 94ª edição, a entrega do Oscar retorna ao Dolby® Theatre, em Los Angeles, em 27 de março. Diferentemente dos últimos anos, em 2022, a cerimônia deve ter um apresentador, mas o nome ainda não foi revelado. A premiação acontecerá de forma presencial e os maiores astros e estrelas de Hollywood devem marcar presença.