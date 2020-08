Veja o trailer de 'On The Rocks', novo filme de Sofia Coppola com Bill Murray

On The Rocks, novo filme da cineasta Sofia Coppola, acaba de ganhar o primeiro trailer. Com estreia marcada para outubro, na Apple TV, ele é o primeiro projeto de Sofia Coppola para o streaming.

O trailer de On The Rocks divulgado nesta quarta-feira, 19, mostra os personagens interpretados por Bill Murray e Rashida Jones, que são pai e filha no filme, tentando descobrir se o marido dela está sendo fiel. Ela é uma jovem mãe que se reconecta com o pai, um playboy, e, juntos, vão viver uma aventura em Nova York.

Sofia Coppola e Bill Murray voltam a se encontrar no set, depois do cult Encontros e Desencontros (Lost in Translation) e de A Very Murray Christmas. Ela dirigiu, ainda, Maria Antonieta, O Estranho Que Nós Amamos e As Virgens Suicidas, entre outros.