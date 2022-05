Veja o primeiro trailer de 'Pluft, o Fantasminha', live-action dirigido por Rosane Svartman

Com estreia prevista para as férias de julho, o filme Pluft, o Fantasminha, primeiro live-action brasileiro que tem direção de Rosane Svartman, teve trailer e cartaz divulgados nesta quarta, 18.

Baseado no clássico de Maria Clara Machado, o filme, em 3D, mostra a história de um fantasminha, o Pluft (Nicolas Cruz), que mora com usa mãe (Fabíula Nascimento) e tem muito medo de humanos. Mas, certo dia, conhece uma garota, a Maribel, e daí surge uma inesperada amizade, apesar do susto dos dois ao se encontrarem pela primeira vez. Desse momento em diante, os dois vão estreitar os laços e viver muitas aventuras.

No decorrer da história, Maribel (Lolla Belli) é sequestrada pelo perigoso pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré), que está em busca de um precioso tesouro deixado por seu avô. Para se livrar da ameaça, a garota espera ajuda dos atrapalhados marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano).

Elenco:

Pluft - Nicolas Cruz

Maribel - Lolla Belli

Mãe Fantasma - Fabíula Nascimento

Pirata Perna-de-Pau - Juliano Cazarré

João - Lucas Salles

Sebastião - Arthur Aguiar

Julião - Hugo Germano

Tio Gerúndio - José Lavigne

Prima Bolha - Daniela Cecato Barbyeri

Participações Especiais: Gregório Duvivier, Orã Figueiredo e Simone Mazzer