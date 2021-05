Veja lista de filmes que tratam de violência sexual contra mulheres, a exemplo de ‘Bela Vingança’

Vencedor do Oscar de roteiro original, Bela Vingança, de Emerald Fennel, vem sendo saudado pela crítica e por analistas como um saudável contraponto a várias representações e abordagens problemáticas do tema da violência sexual. É um tema forte.

Desde À Procura de Mr. Goodbar, de Richard Brooks, de 1977, mulheres liberadas, em busca de parceiros sexuais, têm sido o flagelo da família norte-americana. Veja uma lista dos principais longas.

À Procura de Mr. Goodbar, de Richard Brooks, de 1977

Diane Keaton faz dedicada professora que caça parceiros sexuais nos bares da noite. Encontra morte violenta. Diane recebeu o Oscar naquele ano por Annie Hall, de Woody Allen. Poderia ter vencido pelo longa de Brooks. Adaptado do best-seller de Judith Rossner, um filme ousado para a época.

​Atração Fatal, de Adrian Lyne, de 1987

Anne Archer pega em armas em defesa do lar, contra Glenn Close, que passou uma noite com Michael Douglas e agora quer que ele abandone a família. O filme virou fenômeno social, desencadeando discussões dobre adultério. Glenn disse que nunca mais encontrou homens que não tivessem medo dela.

​Acusados, de Jonathan Kaplan, de 1988

Jodie Foster, com aquela sainha curta (e apertada), joga bilhar com os caras. Excitados, eles a estupram. O caso vai a julgamento. A tese da defesa é que a vítima é a culpada. A advogada Kelly McGillis consegue reverter o caso. Feminismo, 1 a 0. O primeiro Oscar de melhor atriz para Jodie.

Em Carne Viva, de Jane Campion, de 2003

Meg Ryan frequenta os bares da noite, mas sem deixar de ser romântica, à procura do homem ideal. Ela testemunha uma felação, sem identificar os protagonistas do ato. Só vê as unhas pintadas de azul da mulher. Aparece em sua casa o policial Mark Ruffalo, que investiga o assassinato de uma mulher de unhas azuis. Meg embarca numa fantasia erótica, mas, cuidado, ele pode ser o assassino.

Valente, de Neil Jordan, de 2007

Dessa vez, Jodie Foster resolve fazer justiça com as próprias mãos, caçando o homem que matou seu namorado e a violentou no Central Park. O que o policial Terrence Howard tem a ver com isso? Jordan é ótimo quando trabalha com climas e personagens perturbadores.

