Veja cenas inéditas de 'Pluft, o Fantasminha', live-action que vai divertir a criançada

Com promessa de pura diversão para as crianças, Pluft, o Fantasminha é baseado no clássico de Maria Clara Machado e com roteiro de Cacá Mourthé, sobrinha da autora, e José Lavigne, e tem estreia programada para 21 de julho. Feito em live-action, filme, mostra a história de um fantasminha, o Pluft (Nicolas Cruz), que mora com usa mãe (Fabiula Nascimento) em uma mansão abandonada. Distante de todos, a pequeno fantasma tem muito medo de humanos.

No entanto, o medroso fantasminha terá de superar sua insegurança quando conhece uma garota, a Maribel (Lolla Belli), que precisa de ajuda. Surgirá aí uma inesperada amizade, apesar do susto dos dois ao se encontrarem pela primeira vez. Desse momento em diante, os dois vão estreitar os laços e viver muitas aventuras.

Como a data de estreia está chegando, a produção liberou, além do trailer oficial, duas cenas que vão mostrar um pouco o que será essa aventura na tela grande. Em uma delas, vemos o momento em que o o perigoso pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré) captura a pequena Maribel. Na outra, os atrapalhados marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano).

Para embalar a história, a trilha sonora foi original é assinada por Tim Rescala e ganhou a interpretação Frejat, Simone Mazzer, do Coral da Gente com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e do coro infantil da UFRJ, acompanhados de piano, violinos, flautas, contrabaixos, percussão, bateria e trompete.

Elenco:

Pluft - Nicolas Cruz

Maribel - Lolla Belli

Mãe Fantasma - Fabiula Nascimento

Pirata Perna-de-Pau - Juliano Cazarré

João - Lucas Salles

Sebastião - Arthur Aguiar

Julião - Hugo Germano

Tio Gerúndio - José Lavigne

Prima Bolha - Daniela Cecato Barbyeri

Participações Especiais: Gregório Duvivier, Orã Figueiredo e Simone Mazzer