Veja cena exclusiva do filme 'O Debate', que marca estreia de Caio Blat como diretor

Com estreia marcada para 25 de agosto nos cinemas, o filme O Debate marca a estreia de Caio Blat na direção e foi escrito pelos roteiristas e diretores Jorge Furtado e Guel Arraes. Prestes a entrar no circuito, uma cena exclusiva do longa-metragem foi disponibilizada para o Estadão.

Na sinopse oficial, filme acompanha os bastidores do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições no Brasil atual. Sem citar os nomes dos candidatos, o atual presidente, de extrema direita, não compareceu a nenhum debate no primeiro turno e está quase empatado com o candidato da esquerda. Agora, na véspera do segundo turno, com grande número de eleitores ainda indecisos, o encontro dos adversários na TV ganha uma importância ainda maior e terá uma imensa audiência.

Paulo Betti interpreta Marcos, o editor-chefe, e Débora Bloch é a apresentadora, que acabaram de se separar depois de 17 anos de casamento, divergem sobre monogamia, sexo, desejo, ciúme e liberdade, extrapolando o tema político.

Adaptação do livro homônimo escrito por Furtado e Arraes, em 2021, produção é da Giros Filmes e Sul Audiovisual.