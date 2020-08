Veja a lista dos filmes finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020

Bacurau, filme de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, lidera as indicações do 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele recebeu 15 indicações e é seguido por A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, com 14, e Simonal, de Leonardo Domingues, com 10 indicações.

No total, são 32 categorias e estão concorrendo 200 profissionais.

Promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 será no dia 10 de outubro, em cerimônia transmitida pela TV Cultura. Ao final do anúncio, os vencedores recebem o Troféu Grande Otelo em casa.

Finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020

Melhor longa ficção

● A VIDA INVISÍVEL de Karim Aïnouz. Produção: Rodrigo Teixeira por RT Features

● BACURAU de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Produção: Emilie Natacha Lesclaux por Cinemascópio Produções Cinematográficas e Artísticas

● DIVINO AMOR de Gabriel Mascaro. Produção: Rachel Ellis por Desvia, Sandino Saravia Vinay por Malbicho Cine, Katrin Pors por Snowglobe, Maria Ekerhovd por Mer Film

● HEBE – A ESTRELA DO BRASIL de Maurício Farias. Produção: Carolina Kotscho, Clara Ramos, Fernando Nogueira, Heloisa Jinzenji e Renato Klarnet por Loma Filmes, Lucas Pacheco por Labrador Filmes e Claudio Pessutti por Hebe Forever.

● SIMONAL de Leonardo Domingues. Produção: Nathalie Felippe por Pontos de Fuga Produções Artísticas

Melhor longa documentário

● ALMA IMORAL de Silvio Tendler. Produção: Silvio Tendler e Ana Rosa Tendler por Caliban Produções Cinematográficas

● AMAZÔNIA GROOVE de Bruno Murtinho. Produção: Leonardo Edde por Urca Filmes, Bruno Murtinho por Bambu Filmes, Marco André por Parioca Filmes, Fernando Segtowick e Thiago Pelaes por Marahu Filmes

● BIXA TRAVESTY de Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Produção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman por Válvula Produções

● ESTOU ME GUARDANDO PARA QUANDO O CARNAVAL CHEGAR de Marcelo Gomes. Produção: João Vieira Jr. e Nara Aragão por Carnaval Filmes e Marcelo Gomes e Ernesto Soto por Misti Filmes

● O BARATO DE IACANGA de Thiago Mattar. Produção: Deborah Osborn, Felipe Briso e Gilberto Topczewski por bigBonsai

Melhor longa comédia

● CINE HOLLIÚDY – A CHIBATA SIDERAL de Halder Gomes. Produção: Mayra Lucas por Glaz Entretenimento e Halder Gomes ATC Entretenimento

● DE PERNAS PRO AR 3 de Julia Rezende. Produção: Mariza Leão por Morena Filmes

● EU SOU MAIS EU de Pedro Amorim. Produção: Lara Guaranys, Marcus Baldini e Gustavo Munhoz por Damasco Filmes

● MARIA DO CARITÓ de João Paulo Jabur. Produção: Elisa Tolomeli por E.H. Filmes

● MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 de Susana Garcia. Produção: Iafa Britz por Migdal Filmes

● SOCORRO, VIREI UMA GAROTA de Leandro Neri. Produção: André Carreira por Camisa Listrada e Roberto Santucci por Panorama Filmes

Melhor longa animação

● A CIDADE DOS PIRATAS de Otto Guerra. Produção: Érica Maradona e Otto Guerra por Otto Desenhos Animados

● A PRINCESA DE ELYMIA de Silvio Toledo. Produção: Silvio Toledo por Stairs Filmes

● TITO E OS PÁSSAROS de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto. Produção: Gustavo Steinberg por Bits Filmes

Melhor longa infantil

● CINDERELA POP de Bruno Garotti. Produção: Rodrigo Montenegro, Mara Lobão e Rodrigo Guimarães por Panorâmica Filmes

● SOBRE RODAS de Mauro D’Addio. Produção: Beatriz Carvalho, Rafael Sampaio por Klaxon Cultura Audiovisual e Mauro D'Addio por Hora Mágica Filmes

● TURMA DA MÔNICA – LAÇOS de Daniel Rezende. Produção: Bianca Villar, Fernando Fraiha, Karen Castanho por Biônica Filmes, Charles Miranda, Cassio Pardini por Quintal Digital, Cao Quintas por Latina Estudio, Marcio Fraccaroli por Paris Entretenimento e Daniel Rezende

Melhor direção

● DANIEL REZENDE por Turma da Mônica – Laços

● FLAVIA CASTRO por Deslembro

● GABRIEL MASCARO por Divino Amor

● KARIM AÏNOUZ por A Vida Invisível

● KLEBER MENDONÇA FILHO e JULIANO DORNELLES por Bacurau

Melhor primeira direção de longa

● ALEXANDRE MORATTO por Sócrates

● ARMANDO PRAÇA por Greta

● CLAUDIA CASTRO por Ela Disse, Ele Disse

● DENNISON RAMALHO por Morto Não Fala

● LEONARDO DOMINGUES por Simonal

Melhor atriz

● ANDREA BELTRÃO como HEBE CAMARGO por Hebe – A Estrela do Brasil

● BÁRBARA COLEN como TEREZA por Bacurau

● CAROL DUARTE como EURÍDICE por A Vida Invisível

● DIRA PAES como JOANA por Divino Amor

● JULIA STOCKLER como GUIDA por A Vida Invisível

Melhor ator

● DANIEL DE OLIVEIRA como STÊNIO por Morto Não Fala

● FABRÍCIO BOLIVEIRA como SIMONAL por Simonal

● GREGÓRIO DUVIVIER como ANTENOR por A Vida Invisível

● MARCO NANINI como PEDRO por Greta

● SILVERO PEREIRA como LUNGA por Bacurau

Melhor atriz coadjuvante

● ALLI WILLOW como KATE por Bacurau

● BÁRBARA SANTOS como FILOMENA por A Vida Invisível

● FERNANDA MONTENEGRO como EURÍDICE por A Vida Invisível

● KARINE TELES como FORASTEIRA por Bacurau

● SÔNIA BRAGA como DOMINGAS por Bacurau

Melhor ator coadjuvante

● ANTONIO SABOIA como FORASTEIRO por Bacurau

● CACO CIOCLER como SANTANA por Simonal

● CHICO DIAZ como VEÍ GOIS por Cine Holliúdy – A Chibata Sideral

● FLÁVIO BAURAQUI como DETETIVE MACEDO por A Vida Invisível

● JÚLIO MACHADO como DANILO por Divino Amor

Melhor direção de fotografia

● AZUL SERRA por A Turma da Mônica – Laços

● BÁRBARA ALVAREZ por A Sombra do Pai

● HÉLÈNE LOUVART por A Vida Invisível

● HELOISA PASSOS por Deslembro

● NONATO ESTRELA por Kardec

● PEDRO SOTERO por Bacurau

Melhor roteiro original

● BEATRIZ SEIGNER por Los Silencios

● CAROLINA KOTSCHO por Hebe – A Estrela do Brasil

● FLAVIA CASTRO por Deslembro

● GABRIEL MASCARO, RACHEL ELLIS, ESDRAS BEZERRA e LUCAS PARAIZO por Divino Amor

● KLEBER MENDONÇA FILHO e JULIANO DORNELLES por Bacurau

Melhor roteiro adaptado

● ARMANDO PRAÇA – adaptado da peça teatral “Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá”, de Fernando Melo – por Greta

● L.G. BAYÃO, LUI FARIAS e LETÍCIA MEY – adaptado da obra “Minha Fama de Mau”, de Erasmo Carlos – por Minha Fama de Mau

● MARÇAL AQUINO, FERNANDO BONASSI, DENNISON RAMALHO e MARCELO STAROBINAS – adaptado do livro “Carcereiros”, de Drauzio Varella – por Carcereiros - O Filme

● MURILO HAUSER, KARIM AÏNOUZ e INÉS BORTAGARAY – baseado no livro "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha – por A Vida Invisível

● SILVIO TENDLER e NILTON BONDER – adaptado da obra “A Alma Imoral”, de Nilton Bonder – por Alma Imoral

● THIAGO DOTTORI – baseado na obra “A Turma da Mônica”, de Mauricio de Sousa e inspirado na graphic novel "Laços", de Victor Cafaggi e Lu Cafaggi – por Turma da Mônica – Laços

Melhor direção de arte

● CASSIO AMARANTE e MARIANA FALVO por Turma da Mônica – Laços

● CLAUDIO AMARAL PEIXOTO e HELCIO PUGLIESE por Kardec

● RODRIGO MARTIRENA por A Vida Invisível

● THALES JUNQUEIRA por Bacurau

● YURIKA YAMAZAKI por Simonal

Melhor figurino

● ANTÔNIO MEDEIROS por Hebe – a Estrela do Brasil

● KIKA LOPES e ROSANGELA NASCIMENTO por Kardec

● KIKA LOPES por Simonal

● MARINA FRANCO por A Vida Invisível

● RITA AZEVEDO por Bacurau

Melhor maquiagem

● ANNA VAN STEEN por Kardec

● BRITNEY FEDERLINE por Morto Não Fala

● ROSE VERÇOSA por Simonal

● ROSEMARY PAIVA por A Vida Invisível

● SIMONE BATATA por Hebe – a Estrela do Brasil

● TAYCE VALE por Bacurau

Melhor efeito visual

● CLAUDIO PERALTA por Kardec

● GUILHERME RAMALHO por Morto Não Fala

● HUGO GURGEL, GUILHERME RAMALHO e EDUARDO SCHAAL por Carcereiros – O Filme

● MARCO PRADO por Turma da Mônica – Laços

● MIKAËL TANGUY e THIERRY DELOBEL por Bacurau

Melhor montagem ficção

● EDUARDO SERRANO por Bacurau

● HEIKE PARPLIES por A Vida Invisível

● KAREN HARLEY por Greta

● MARCELO JUNQUEIRA, AMC e SABRINA WILKINS, AMC por Turma da Mônica – Laços

● PEDRO BRONZ e VICENTE KUBRUSLY por Simonal

Melhor montagem documentário

● BRUNO MURTINHO por Amazônia Groove

● CÉLIA FREITAS E PAULO MAINHARD por Torre das Donzelas

● DIANA VASCONCELLOS por Fevereiros

● ISABEL CASTRO por Meu Amigo Fela

● KAREN HARLEY por Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar

● OLIVIA BRENGA por Bixa Travesty

Melhor som

● EVANDRO LIMA, TOMÁS ALEM, BERNARDO UZEDA, RODRIGO NORONHA e GUSTAVO LOUREIRO por Kardec

● JORGE REZENDE, MIRIAM BIDERMAN, ABC, TOCO CERQUEIRA e REILLY STEELE por Turma da Mônica – Laços

● LAURA ZIMMERMAN, WALDIR XAVIER e BJÖRN WIESE por A Vida Invisível

● MARCEL COSTA, ALESSANDRO LAROCA, EDUARDO VIRMOND, ARMANDO TORRES JR., ABC e RENAN DEODATO por Simonal

● NICOLAS HALLET, RICARDO CUTZ e CYRIL HOLTZ por Bacurau

Melhor trilha sonora

● ANTONIO PINTO por O Juízo

● BENEDIKT SCHIEFER, GUILHERME GARBATO e GUSTAVO GARBATO por A Vida Invisível

● LINN DA QUEBRADA por Bixa Travesty

● MATEUS ALVES e TOMAZ ALVES por Bacurau

● WILSON SIMONINHA e MAX DE CASTRO por Simonal

Melhor longa internacional

● CAFARNAUM | Capernaum (Líbano) / Ficção / Direção: Nadine Labaki. Distribuidor Brasileiro: Sony Pictures

● CORINGA | Joker (EUA) / Ficção / Direção: Todd Phillips. Distribuidor Brasileiro: Warner Bros Pictures

● DOR E GLÓRIA | Dolor Y Gloria (Espanha) / Ficção / Direção: Pedro Almodóvar. Distribuidor Brasileiro: Universal Pictures

● ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD | Once Upon a Time in Hollywood (EUA) / Ficção / Direção: Quentin Tarantino. Distribuidor Brasileiro: Sony Pictures

● PARASITA | Parasite (Coreia do Sul) / Ficção / Direção: Bong-Joon-ho. Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes

Melhor longa ibero-americano

● A ODISSEIA DOS TONTOS | La Odisea de los Giles (Argentina e Espanha) / Ficção / Direção: Sebastián Borensztein. Distribuidor Brasileiro: Warner Bros Pictures

● AS FILHAS DO FOGO | Las Hijas del Fuego (Argentina) / Ficção / Direção: Albertina Carri. Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes

● FAMILIA SUBMERSA | Familia Sumergida (Argentina e Brasil) /Ficção / Direção: Maria Alché – Coprodução Brasileira: Bubbles Project – Distribuidor Brasileiro: Esfera Filmes

● O TRADUTOR | Un traductor (Cuba e Canadá) / Ficção /. Direção: Rodrigo Barriuso e Sebastián Barriuso. Distribuidor Brasileiro: Galeria Distribuidora

● VERMELHO SOL | Rojo (Argentina e Brasil) / Ficção / Direção: Benjamin Naishtat – Coprodução Brasileira: Desvia Produções – Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes

Mellhor curta-metragem animação

● APNEIA de Carol Sakura e Walkir Fernandes

● CÉU DA BOCA de Amanda Treze

● POÉTICA DE BARRO de Giuliana Danza

● RESSURREIÇÃO de Otto Guerra

● SÓ SEI QUE FOI ASSIM de Giovanna Muzel

Melhor curta-metragem documentário

● AMNESTIA de Susanna Lira

● EXTRATOS de Sinai Sganzerla

● FARTURA de Yasmin Thayná

● OLHOS D’ÁGUA (Tuã Ingugu) de Daniela Thomas

● VIVA ALFREDINHO! de Roberto Berliner

Melhor curta-metragem ficção

● ALFAZEMA de Sabrina Fidalgo

● ANGELA de Marília Nogueira

● BAILE de Cíntia Domit Bittar

● RÃ de Ana Flavia Cavalcanti e Julia Zakia

● SEM ASAS de Renata Martins

Melhor série animação TV Paga/OTT

● BOBOLÂNDIA MONSTROLÂNDIA – 1ª TEMPORADA (Nickelodeon e TV Cultura). Direção Geral: Ale McHaddo. Diretora: Michelle Gabriel. Produtora Brasileira Independente: 44 Toons

● CHARLIE, O ENTREVISTADOR DE COISAS – 1ª TEMPORADA (Discovery Kids). Direção Geral: Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. Produtora Brasileira Independente: Pinguim Content

● LUPITA NO PLANETA DE GENTE GRANDE – 1ª TEMPORADA (TV Brasil e TV Cultura). Direção Geral: Estêvão Queiroga. Diretores: Estêvão Queiroga, Glaubert Oliveira e Humberto Rodrigues. Produtora Brasileira Independente: Petit Fabrik e Druzina Content

● TURMA DA MÔNICA JOVEM – 1ª TEMPORADA (Cartoon Network). Direção Geral: Mauricio de Sousa e Roger Keesse. Diretor: Marcelo de Moura. Produtora Brasileira Independente: Mauricio de Sousa Produções.

● ZUZUBALÂNDIA – 1ª TEMPORADA (Cartoon Network, Boomerang, Tooncast América Latina). Direção Geral: Mariana Caltabiano. Produtora Brasileira Independente: Mariana Caltabiano Criações

Melhor série documentário TV Paga/OTT

● #OFUTUROÉFEMININO – 1ª TEMPORADA (GNT). Direção Geral: Luiza de Moraes. Produtora Brasileira Independente: Base 1 Filmes.

● 1968 - O DESPERTAR – 1ª TEMPORADA (Canal Curta). Direção Geral: Don Kent. Produtora Brasileira Independente: Grifa Filmes.

● BANDIDOS NA TV – 1ª TEMPORADA (Netflix). Direção Geral: Alex Marengo. Diretores: Daniel Bogado e Suemay Oram. Produtora Brasileira Independente: Viva Filmes e Terra Vermelha

● DIÁLOGO SOBRE O CINEMA – 1ª TEMPORADA (Cine Brasil TV). Direção Geral: Carlos Gerbase. Produtora Brasileira Independente: Prana Filmes.

● QUEBRANDO O TABU – 2ª TEMPORADA (GNT). Direção Geral: Guilherme Melles e Katia Lund. Diretor: Pio Figueiroa. Produtora Brasileira Independente: Spray Filmes.

Melhor série ficção TV paga/OTT

● ARUANAS – 1ª TEMPORADA (Globoplay). Direção Geral: Estela Renner. Diretores: Estela Renner, Carlos Manga Jr, Bruno Safadi e Lucio Tavares. Produtora Brasileira Independente: Maria Farinha Filmes.

● COISA MAIS LINDA – 1ª TEMPORADA (Netflix). Direção Geral: Caito Ortiz. Diretores: Caito Ortiz, Julia Rezende e Hugo Prata. Produtora Brasileira Independente: Prodigo Films.

● DETETIVES DO PRÉDIO AZUL (DPA) – 12ª TEMPORADA (Gloob). Direção Geral: Vivianne Jundi. Diretores: Michele Lavalle e Vinícius Reis. Produtora Brasileira Independente: Conspiração.

● SESSÃO DE TERAPIA – 4ª TEMPORADA (Globoplay e GNT). Direção Geral: Selton Mello. Produtora Brasileira Independente: Moonshot Pictures.

● SINTONIA – 1ª TEMPORADA (Netflix). Direção Geral: Kondzilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga. Diretores: Kondzilla e Johnny Araújo. Produtora Brasileira Independente: Los Bragas.

Melhor série ficção TV aberta

● CARCEREIROS – 2ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: José Eduardo Belmonte. Produtora Brasileira Independente: Gullane.

● CINE HOLLIÚDY– 1ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: Patricia Pedrosa. Diretores: Halder Gomes e Renata Porto D'ave. Produtora Brasileira Independente: Glaz Entretenimento.

● ELIS - VIVER É MELHOR QUE SONHAR – 1ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: Hugo Prata. Produtora Brasileira Independente: Bravura Cinematográfica.

● SEGUNDA CHAMADA – 1ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: Joana Jabace. Diretores: Joana Jabace, João Gomez, Ricardo Spencer e Breno Moreira. Produtora Brasileira Independente: O2 Filmes.

● SOB PRESSÃO – 3ª TEMPORADA (Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Diretora: Mini Kerti. Produtora Brasileira Independente: Conspiração.