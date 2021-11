Veja 5 dicas de produções para assistir sobre a história do Brasil

O feriado desta segunda-feira remete à Proclamação da República do Brasil, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. O Estadão reuniu cinco sugestões de produções para quem tem interesse pela história do Brasil assistir durante o dia de folga. Confira abaixo.

'O Descobrimento do Brasil' (1937)

Lançado na década de 1930, o filme conta com trilha sonora feita por Heitor Villa-Lobos e retrata a visão que se tinha à época sobre a chegada dos portugueses em terras americanas e os primeiros contatos com indígenas por volta de 1500. Pode ser uma boa pedida também aos que se interessam pela história do cinema brasileiro em seus primórdios.

'Carlota Joaquina - Princesa do Brazil' (1995)

Dirigido por Carla Camurati, o longa foca na vida de Carlota Joaquina para retratar o período em que a família real portuguesa veio ao Brasil, no século 19. O casal de protagonistas, Carlota Joaquina e Dom João VI, é interpretado por Marieta Severo e Marco Nanini, que contracenariam na segunda versão de A Grande Família, exibida pela Globo nas décadas seguintes.

'Estúdio Univesp Especial' - Proclamação da República

Produzido para ser exibido na Univesp TV, o programa recebe os professores Angela Alonso e Marcos Napolitano, da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universiadade de São Paulo (FFLCH-Usp) para um debate aprofundado sobre temas ligados à Proclamação da República e seus desdobramentos no Brasil.

'Getúlio' (2014)

Tony Ramos recebeu a missão de viver o protagonista no filme que busca reconstituir os acontecimentos que levaram aos dias finais de Getúlio Vargas como presidente do Brasil até o momento de seu suicídio, em 1954. "O relato daqueles 19 dias na imprensa me permitiram recriar a história de forma jornalística, documentária. O que era fato hoje poderia ser desmentido amanhã, mas era tudo real. A marcha da história. O distanciamento nós temos hoje", contava o diretor João Jardim ao Estadão em 2014.

'O Que É Isso, Companheiro?' (1997)

Inspirado no sequestro do embaixador dos Estados Unidos pelo MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) em 1969, aborda a repressão da ditadura militar brasileira (1964-1985) e os métodos usados pelos grupos de oposição à época. Traz um elenco de peso com nomes como Com Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Abreu, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Eduardo Moscovis, Marco Ricca e Alan Arkin e esteve na lista final de cinco indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1998. Dirigido por Bruno Barreto e inspirado em livro homônimo de Fernando Gabeira.