Veja 5 dicas de estreias para assistir no streaming em novembro

Diversos filmes e séries fazem suas estreias nos serviços de streaming em novembro de 2021. Confira abaixo algumas sugestões para você assistir.

'Alerta Vermelho' - Netflix - 12 de novembro

Com um trio de protagonistas de peso, o filme conta a história de um agente do FBI (Dwayne 'The Rock' Johnson) que se alia a um ladrão de obras de arte (Ryan Reynolds) para tentar prender outra experiente criminosa (Gal Gadot).

'The Many Saints of Newark' - HBO Max - 5 de novembro

O spin-off de Família Soprano traz Michael, filho de James Gandolfini, o Tony Soprano original, como protagonista. Clique aqui para ler uma crítica da produção.

'Gavião Arqueiro' - Disney+ - 24 de novembro

A nova série da Marvel contará com dois episódios disponibilizados em sua estreia (serão seis no total). Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) se juntará a Kate Bishop (Hailee Steinfled), outra arqueira que é sua fã, para combater uma conspiração criminosa.

'Power Book II: Ghost' - Starzplay - 21 de novembro

A segunda temporada da série que traz nomes como Michael Rayney Jr., Mary J. Blige e Larenz Tate no elenco contará com 10 novos episódios. A leva tem início com Tariq cada vez mais distante de proteger sua família, e, para mudar isso, vai em busca dos influentes Davis MacLean, Cooper Saxe e Rashad Tate.

'Annette' - MUBI - 26 de novembro

O filme que rendeu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes a Leos Carax mostra a vida de um humorista que tem que superar o luto pela morte da mulher ao mesmo tempo em que descobre que sua filha, Annette, tem um dom especial. Clique aqui para ler mais sobre o filme.