'Uncharted: Fora do Mapa' lidera bilheterias nos EUA e arrecada 44 milhões de dólares

LOS ANGELES - A adaptação de videogame da Sony, Uncharted: Fora do Mapa, arrecadou 44 milhões de dólares neste fim de semana, valor suficiente para liderar as bilheterias dos Estados Unidos e solidificar o poder de estrela de Tom Holland. A aventura de ação de grande orçamento foi posicionada como um teste-chave da bancabilidade de Holland fora de seu sucesso de bilheteria como Homem-Aranha.

Uncharted: Fora do Mapa recebeu críticas mistas, na melhor das hipóteses, e é seguro assumir que o ator britânico de 25 anos teve sucesso na venda de ingressos. Também ajuda que Uncharted: Fora do Mapa seja classificado como indicado para jovens acima de 13 anos e baseado em um videogame popular.

Dirigido por Ruben Fleischer, que anteriormente liderou a mega produção dos quadrinhos de Tom Hardy Venom à glória de bilheteria, Uncharted: Fora do Mapa deve receber 52 milhões de dólares até o feriado do Dia do Presidente (nos Estados Unidos) nesta segunda-feira, 21.

É um começo impressionante em tempos de covid-19, mas não significa que o filme tem um caminho fácil rumo à lucratividade.

Uncharted: Fora do Mapa custou 120 milhões de dólares, o que leva as vendas internacionais de ingressos a uma condição fundamental para a produção sair do vermelho.

Para esse fim, Uncharted: Fora do Mapa conseguiu uma data de lançamento crucial na China, o maior mercado cinematográfico do mundo.

Aventuras de ação com efeitos visuais pesados, como Uncharted: Fora do Mapa, tendem a funcionar bem na China. Recentemente, no entanto, os censores do país têm sido ultra seletivos em deixar os filmes de Hollywood serem exibidos em seus cinemas, e quando o governo chinês aprova produtos não locais, tem sido uma verdadeira confusão nas bilheterias.

Portanto, o sucesso do filme na China ainda precisa ser visto. Como Uncharted: Fora do Mapa não será lançado na China até 14 de março, a pirataria pode ser uma preocupação.

Fora da China, Uncharted: Fora do Mapa tem sido um dos favoritos. O filme já arrecadou cerca de 55 milhões de dólares nas bilheterias internacionais e ultrapassou 100 milhões de dólares globalmente.