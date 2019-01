'Um Príncipe em Nova York 2', estrelado novamente por Eddie Murphy, é confirmado

O filme Um Príncipe em Nova York, de 1988, ganhará sequência mais de 30 anos depois, estrelado novamente por Eddie Murphy. O ator voltará a interpretar Akeem, integrante da realeza africana, que, nessa continuação, retornará aos EUA após descobrir que tem um filho na América, seu herdeiro no trono.

A Paramount assinou com Craig Brewer para dirigir o filme. Brewer quer reunir Murphy com o restante do elenco original, incluindo Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos e James Earl Jones.

As filmagens devem ter início ainda este ano.

No clássico Um Príncipe em Nova York, dirigido por John Landis, Eddie Murphy interpreta o príncipe Akeem, que vive em um rico país africano. Para fugir de um casamento arranjado pela família, ele parte para os EUA, ao lado de seu amigo e assistente Semmi, em busca de sua rainha. Na tentativa de passar despercebido na América, Akeem finge ser um estudante estrangeiro e acaba se apaixonando por Lisa. Mas nada é tão fácil como ele imagina.