'Turma da Mônica – Laços' atinge marca de dois milhões de espectadores

Lançado em julho, o live-action Turma da Mônica – Laços levou dois milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. A marca foi batida nesta sexta-feira, 2.

O filme ainda está em cartaz em 289 salas de cinema. Para celebrar os números, a distribuidora Paris Filmes divulgou um material inédito com cenas do filme.

No filme, Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desaparece. O garoto decide, então, criar um “plano infalível” para encontrá-lo – e conta com a ajuda de Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) para resgatá-lo.

Turma da Mônica – Laços conta ainda com duas participações especiais: Rodrigo Santoro, no papel de Louco, e Maurício de Souza, criador dos quadrinhos.