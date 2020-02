Trump ironiza vitória de 'Parasita' no Oscar

O presidente Donald Trump criticou na quinta-feira, 20, o Oscar de melhor filme para o sul-coreano Parasita, ao questionar como uma produção estrangeira venceu a premiação.

"Quão ruim foi o Oscar deste ano?", perguntou Trump à multidão durante um comício de campanha em Colorado Springs, Colorado.

"Já temos problemas suficientes com a Coreia do Sul, com o comércio. Além disso, eles entregam para eles o melhor filme do ano?", questionou Trump, incrédulo.

Parasita, uma comédia sombria que explora as divisões de classe, fez história ao se tornar o primeiro filme não falado em inglês a vencer o maior prêmio anual de Hollywood.

"É bom? Não sei", disse Trump, dando a entender que não assistiu o filme.

A Neon, distribuidora americana de Parasita, respondeu o presidente no Twitter e afirmou que sua oposição ao filme legendado era "compreensível". "Ele não é capaz de ler", afirma em sua conta oficial.

Trump, cuja presidência é baseada no slogan nacionalista "Estados Unidos primeiro", disse que está na hora de recuperar os clássicos da época de ouro de Hollywood.

"Vamos com E o Vento Levou. Podemos conseguir E o Vento Levou? de volta, por favor? Crepúsculo dos Deuses?", questionou o presidente, que também criticou o vencedor do Oscar de ator coadjuvante, Brad Pitt, que expressou apoio ao processo de impeachment contra Trump.