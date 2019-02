Trump diz que Spike Lee disparou 'ataque racista' contra ele

Por meio do Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o cineasta Spike Lee de ser “racista” durante seu discurso na cerimônia do Oscar, após ser premiado pelo filme Infiltrado na Klan, na categoria de melhor roteiro adaptado.

"Seria legal se Spike Lee pudesse ler suas anotações, ou melhor ainda, não ter que usá-las em absoluto, quando faz seu ataque racista contra o presidente que fez mais pelos afro-americanos (Reforma da Justiça Criminal, números de desemprego mais baixos da história, cortes fiscais etc) do que quase todos os presidentes", escreveu Trump.

Em seu discurso, Spike Lee pediu que o povo esteja mobilizado no ano que vem, quando irá às urnas para escolher o próximo presidente. "As eleições presidenciais de 2020 estão chegando. Vamos nos mobilizar, estar do lado certo da história. Vamos fazer a escolha moral do amor contra ódio", disse o cineasta, sem mencionar explicitamente Donald Trump. "Vamos fazer a coisa certa!", finalizou, em alusão ao filme Faça a Coisa Certa (Do The Right Thing), uma de suas produções mais famosas, sendo ovacionado pelo público.

Conhecido por ser um grande ativista dos direitos dos afro-americanos, Spike Lee também chamou a atenção no tapete vermelho por um figurino com o qual homenageou o músico Prince e o filme Faça a Coisa Certa. O cineasta usou anéis com as palavras "hate" (ódio) e "love" (amor), como fazia o personagem do ator Bill Nunn na trama.

Embora nunca tenha ganhado uma estatueta até ontem, Lee recebeu em 2006 um Oscar honorário da Academia pela sua brilhante carreira, que conta com filmes como A Última Noite (2002) e Malcolm X (1992), entre outros. / EFE