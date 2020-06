Trump defende John Wayne após pedido para renomear aeroporto por racismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta segunda-feira, 29, seu ídolo, o astro de Hollywood John Wayne (1907-1979), depois que os líderes democratas na Califórnia exigiram que o nome do ator fosse removido de um aeroporto local por posicionamentos "racistas" expressos por ele no passado.

O protagonista de filmes como Rastros de Ódio apresentou "posicionamentos de supremacia branca, anti-LGBT e anti-indígena", disse o Partido Democrata do Condado de Orange, em uma resolução aprovada na última sexta.

Os democratas se referem a uma entrevista do ator à revista Playboy, em 1971, na qual Wayne disse: "Acredito na supremacia branca", e "não me sinto culpado pelo fato de cinco ou dez gerações atrás dessas pessoas terem sido escravas".

"O Partido Democrata do Condado de Orange condena as declarações racistas e preconceituosas de John Wayne e pede que o nome e a imagem de John Wayne sejam removidos do aeroporto de Orange County", diz a resolução.

O pedido ocorre no momento em que em todo país estátuas e monumentos históricos estão sendo removidos por causa do longo legado de racismo, principalmente após a morte de George Floyd, um homem negro que faleceu sufocado por um policial no último mês, que culminou em manifestações por todo o país.

"Agora, democratas inúteis querem remover o nome de John Wayne de um aeroporto. Estupidez inacreditável!", disse o presidente americano.

Trump afirmou ser um "fã de longa data de Wayne", aparecendo ao lado da filha do ator, Aissa, no memorial de Wayne em Iowa durante a campanha presidencial de 2016.

A família de Wayne argumenta que essa entrevista com a Playboy não o representa.

"Seria uma injustiça julgar alguém com base em uma entrevista que está sendo usada fora de contexto", defendeu Ethan, filho de Wayne, ao falar sobre esse assunto com a CNN no ano passado.

"Eles estão tentando contradizer como ele viveu sua vida, e como ele viveu sua vida era quem ele era", acrescentou o filho do ator.

Wayne protagonizou mais de 150 filmes em cinco décadas. Ele foi indicado a três Oscars, ganhando o prêmio de Melhor Ator por Bravura Indômita, em 1970.

Os democratas argumentam que a população de Orange County, perto de Los Angeles, é muito mais diversificada hoje do que em 1979, ano em que Wayne morreu e quando o aeroporto recebeu seu nome em sua homenagem.

Eles pediram para mudar o nome para Orange County Airport.