Trilha sonora de 'Mamma Mia 2' lidera listas de vendas no Reino Unido

A Official Charts Company (OCC), que elabora os rankings de músicas e álbuns que mais fazem sucesso no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira que a trilha sonora do filme Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo lidera a lista dos discos mais vendidos.

A sequência do musical que estreou neste mês em Londres traz mais uma vez os sucessos do grupo sueco Abba, interpretados por Lilly James e Cher, protagonistas do filme, e já vendeu mais de 35 mil cópias.

Com canções conhecidas como Waterloo, Fernando e Dancing Queen, o álbum ultrapassou a trilha sonora de O Rei do Show, com Hugh Jackman, que estreou no ano passado e permaneceu durante 21 semanas como o número um em vendas no Reino Unido.

Apesar de já fazer 10 anos do lançamento do primeiro filme Mamma Mia!, a trilha sonora do musical lançado em 2008 ainda ocupa o quinto lugar entre os discos mais vendidos.

Segundo a OCC, essa é a primeira vez, desde fevereiro de 1969, que três trilhas sonoras de filmes ocupam as posições mais altas da lista.