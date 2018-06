'Três Anúncios Para Um Crime' é o grande vencedor do prêmio SAG

Mais que revelar as grandes apostas para a próxima cerimônia do Oscar, a festa do Screen Actors Guild Awards, o Sindicato dos Atores de Cinema, realizada na noite de domingo, 21, em Los Angeles, reforçou o movimento crescente na indústria cinematográfica de valorização do trabalho da mulher.

“Não é um momento – é um movimento”, decretou a presente do sindicato, Gabrielle Carteris. Com isso, ela deu o tom à cerimônia.

Nenhum discurso deixou de fazer uma citação à onda de denúncias de assédio sexual, base do movimento de mídia social #MeToo e da campanha Time’s Up para o apoio legal das vítimas.

“Estamos vivendo um momento decisivo”, disse Kristen Bell em seu monólogo de abertura. “Medo e raiva nunca ganham a corrida.”

O coro se estendeu durante praticamente toda a cerimônia, no discurso de homens e, principalmente, mulheres.

Foi o caso de Nicole Kidman que, ao subir ao palco para receber o prêmio de melhor atriz de série dramática, por Big Little Lies, observou: “É uma vitória ainda ser premiada na minha idade e, mais ainda, estar trabalhando em um momento como esse”, disse.

“Trabalho há 20 anos na Organização das Nações Unidas e sei que precisamos escutar as vozes de quem não tem voz.”

A coesão dominava – se a simples menção do nome de Meryl Streep, uma das vozes mais atuantes, provocou aplausos da plateia que ficou em pé mesmo ela não estando presente, Rosana Arquette elencou os nomes de algumas atrizes que primeiro denunciaram os assediadores.

E, se vingar a tradição de o SAG apontar os favoritos do próximo Oscar – afinal, são os atores que votam nas suas categorias –, o melhor ator coadjuvante deverá ser Sam Rockwell, por Três Anúncios Para Um Crime, e a melhor atriz coadjuvante será Allison Janney, por Eu, Tonya.

Entre os artistas principais, Gary Oldman confirmou seu favoritismo ao ser eleito melhor ator por sua perfeita reprodução de Winston Churchill, em O Destino de Uma Nação.

“Nossa vida é feita de trocas. E, o que recebi aqui, não tem preço”, agradeceu.

Já Frances McDormand, pela mãe desbocada de Três Anúncios Para Um Crime, levou a estatueta como melhor atriz. E ela logo voltou ao palco ao lado do elenco de seu filme, eleito o melhor do ano, correspondente a melhor filme.

OS PREMIADOS DO SAG 2018

CINEMA

Melhor Elenco de Filme

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator

Gary Oldman - O Destino de Uma Nação

Melhor Atriz

Frances McDormand - Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator Coadjuvante

Sam Rockwell - Três Anúncios Para um Crime

Melhor Atriz Coadjuvante

Allison B. Janney - I, Tonya

Melhor Elenco de Dublês em Filme

Mulher-Maravilha

TV

Melhor Elenco de Série

This is Us

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown - This is Us

Melhor Atriz em Série de Drama

Claire Foy - The Crown

Melhor Elenco de Série de Comédia

Veep

Melhor Ator em Série de Comédia

William H. Macy - Shameless

Melhor Atriz em Série de Comédia

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para a TV

Alexander Skarsgard - Big Little Lies

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para a TV

Nicole Kidman - Big Little Lies

Melhor Elenco de Dublês em Série de Comédia ou Drama

Game of Thrones