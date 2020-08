Trailer do novo Batman com Robert Pattinson é lançado durante evento online

Saiu o trailer de The Batman, o primeiro filme em que o homem-morcego é interpretado pelo ator Robert Pattinson. O vídeo foi exibido durante o evento DC FanDome, transmitido virtualmente por conta da pandemia do coronavírus e gerou comoção nas redes sociais.

O clima do trailer é sombrio e de suspense, com a música Something In The Way, do Nirvana, de trilha. Nele, o herói se corresponde por cartas com Charada, o principal vilão do filme, interpretado por Paul Dano. O longa tem lançamento previsto nos cinemas em 1º de outubro de 2021.

Leia Também Escritoras indígenas refletem sobre literatura e lugar de fala

Além de Charada, o trailer mostra uma luta do herói com a Mulher Gato, vivida por Zoe Kravitz. O filme, dirigido por Matt Reeves, ainda tem Colin Farrel como Pinguim.

Em seu painel sobre o filme, Reeves disse que o longa mostrará os vilões em formação e o início da carreira do herói.