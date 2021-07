Trabalhadores da Cinemateca contabilizam perdas e dizem que incêndio foi ‘crime anunciado’

Os funcionários da Cinemateca Brasileira divulgaram na manhã desta sexta-feira, 30, um manifesto comentando o incêndio que atingiu o galpão da Vila Leopoldina na quinta-feira, 29, que chamaram de “crime anunciado”, e indicaram o possível inventário de perdas. O Estadão antecipou itens dessa lista na noite do incêndio.

Leia Também Após incêndio, Secretaria da Cultura publica edital para gestão da Cinemateca

Segundo o manifesto, foram “possivelmente perdidos ou afetados” itens do acervo documental, como grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual, como, por exemplo, parte do Arquivo Embrafilme (1969-1990), parte do Arquivo do Instituto Nacional do Cinema (1966-1975) e Concine - Conselho Nacional de Cinema (1976-1990), além de documentos de arquivo ainda em processo de incorporação.

Do material audiovisual, estima-se parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, de cópias de filmes brasileiros e estrangeiros em 35mm, matrizes e cópias de cinejornais únicos, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filmes domésticos, além de elementos complementares de matrizes de longas-metragens possam ter sido queimados no incêndio. Segundo o documento, uma parcela do acervo já havia sido parcialmente afetada pela enchente do ano passado. E ainda: parte do acervo da ECA/USP e da produção discente em 16mm e 35mm e itens do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade.

Equipamentos e mobiliário de cinema, fotografia e processamento laboratorial também estão na lista dos trabalhadores da Cinemateca. “Além do seu valor museológico, muitos desses objetos eram fundamentais para consertos de equipamentos em uso corrente, pois, para exibir ou mesmo duplicar materiais em película ou vídeo, é necessário maquinário já obsoleto e sem reposição no mercado”, explicaram na nota.

“O incêndio da noite de ontem é mais um motivo pelo qual não podemos esperar para dar um basta à política de terra arrasada e de apagamento da memória nacional! Estamos em luto, pela perda de mais de meio milhão de brasileiros, e agora pela perda de parte da nossa história. Incêndio na Cinemateca Brasileira em 2016, no Museu Nacional em 2018 e, novamente, na Cinemateca em 2021. Além de todas as mortes evitáveis, nossa história vem sendo continuamente extirpada – como um projeto. Infelizmente, perdemos mais uma parte do patrimônio histórico-cultural brasileiro”, continua o manifesto.

Na manhã desta sexta-feira, 30, um dia após o incêndio, a Secretaria do Audiovisual publicou o esperado edital para seleção da organização social que vai gerir a Cinemateca Brasileira pelos próximos cinco anos.

Em Roma para uma reunião de ministros da Cultural dos países do G20, Mario Frias, secretário Especial da Cultura, disse que vai investigar se o incêndio foi criminoso.

Já solicitei a perícia da Polícia Federal, que irá tomar as devidas providências para verificar se o incêndio na Cinemateca foi criminoso ou não. Tenho compromisso com o acervo ali guardado, por isso mesmo quero entender o que aconteceu. — MarioFrias (@mfriasoficial) July 30, 2021

O Estadão tentou contato com a Secretaria Especial da Cultura, para confirmar o prejuízo causado pelo incêndio da Cinemateca, mas até o momento da publicação desta matéria não houve retorno.

Nas redes sociais, cineastas, artistas e intelectuais lamentam o incêndio na Cinemateca

Confira a repercurssão do incêndio que atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina.

A fire at the Brazilian Cinemateque last night in São Paulo. 4 tons of materials, 2K prints lost. After the fire at the National Museum and multiple calls 4help from the film community(20 days ago I called it out in Cannes), nothing done. It doesn’t even feel like an accident. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) July 30, 2021

Quando nazistas ocuparam Paris, o diretor da Cinemateca Francesa, Henri Langlois, escondeu milhares de filmes em residências e sótãos (até enterrou latas!), salvando boa parte da história do cinema. Sugiro fazermos o mesmo aqui. — André Barcinski (@andre_barcinski) July 29, 2021

eu não vou negar pra vocês, acordei hoje de luto, sabe? Acho que a indústria do Cinema Brasileiro está assim também, se sentindo de luto... — Zezé Motta (@zezemotta) July 30, 2021

Com certeza o incêndio foi criminoso, secretário malhação. Crime de negligência e abandono. O senhor foi avisado em ABRIL DE 2020 que havia imenso risco de incêndio pelo abandono da Cinemateca. A culpa é inteiramente da sua gestão. https://t.co/IOcraIB1mw — Felipe Neto (@felipeneto) July 30, 2021

O que aconteceu com a Cinemateca não foi um acidente, foi um projeto contra a arte e contra o trabalho de quem teima em sonhar e lutar pela beleza do cinema com amor e afeto, de uma forma que algumas pessoas que odeiam tudo que nossa cultura representa, NUNCA conseguirão. — Paolla Oliveira (@paolla) July 30, 2021

Quanto pode custar o descaso com a cultura? Histórias de vidas inteiras. Registros apagados. Ou melhor, queimados pra sempre. — Paolla Oliveira (@paolla) July 30, 2021

O galpão da Cinemateca Brasileira pegou fogo ontem. Tristeza profunda e indignação por essa tragédia. — Heloisa Périssé (@LoloPerisse) July 30, 2021

Parece piada: Um dia após incêndio, governo Bolsonaro quer contratar entidade para preservar a Cinemateca https://t.co/pFVr3Y2CLE — Emir Sader (@emirsader) July 30, 2021

“ Artistas “ que ajudaram a eleger esse monstro e não se manifestam em relação ao incêndio criminoso da cinemateca, deveriam proibidos de pisar num set para o resto da vida ! — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) July 30, 2021

Enquanto isso, os responsáveis pelo incêndio da cinemateca vagabundeiam em Roma. Foda-se essa estátua de genocida de merda. Esse país é uma desgraça. https://t.co/uVup7GslqF — J.P. Cuenca (@jpcuenca) July 30, 2021

Fatalidade coisa nenhuma. Se uma erupção vulcânica destruisse a cinemateca, seria fatalidade. E nem é descaso ou descuido. É objetivo mesmo - movido por rancor, ressentimento e ódio - de aniquilar. O fascismo se alimenta do desejo incessante de morte e destruição. — LUIZ ANTONIO SIMAS (@simas_luiz) July 29, 2021

O galpão da Cinemateca Brasileira, e parte importante de seu acervo, pega fogo neste momento. A arte, a cultura e a história mais uma vez ardem. Nós estarrecidos pelo descaso. Estudo p Capa @revistapiaui - 2018. #forabolsonaro #angeli #cultura #cinemateca #arte #ilustracion pic.twitter.com/Vp1UHpnmEP — Angeli (@Angeli_) July 29, 2021