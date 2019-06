'Toy Story 4' domina bilheteria dos EUA, mesmo com estreias de 'Annabelle' e 'Yesterday'

Woody, Buzz Lightyear e Forky ainda estão dominando as bilheterias. Apesar das sólidas estreias dos novatos Annabelle Comes Home e Yesterday, o Toy Story 4 da Disney e da Pixar dominou facilmente a América do Norte.

O quarto capítulo da série animada arrecadou outros US$ 58 milhões, elevando o faturamento doméstico para US$ 237 milhões. Depois de dois finais de semana nos cinemas, Toy Story 4 já é o quarto filme de maior bilheteria do ano. Os três primeiros lugares - Avengers: Ultimato (US $ 841 milhões), Captain Marvel (US$ 428 milhões) e Aladdin (US$ 306 milhões) - também pertencem à Disney.

A Warner Bros e Annabelle Comes Home, da New Line, a sétima edição do universo Conjuring, tiveram a melhor apresentação entre os novos lançamentos. O filme de terror sobrenatural estreou em segundo lugar, ganhando US$ 20 milhões no fim de semana e US$ 31 milhões desde o lançamento na quarta-feira. Enquanto essas vendas de ingressos representam uma franquia de baixa estréia para a série Conjuring, mas seu baixo orçamento de produção ainda marca uma vitória para o estúdio. Gary Dauberman escreveu e dirigiu Annabelle Comes Home, estrelado por Patrick Wilson, Vera Farmiga e Mckenna Grace.

Em um terceiro lugar, Yesterday, da Universal e Working Title, foi lançado com US$ 17 milhões de 2.603 locais. A comédia romântica musical segue um aspirante a compositor (recém-chegado Himesh Patel) que, após um estranho acidente, descobre que ele é a única pessoa que se lembra dos Beatles. Yesterday foi dirigido por Danny Boyle e escrito por Richard Curtis. Os direitos sobre o catálogo dos maiores sucessos de John, Paul, George e Ringo não são baratos, então a Universal espera que Yesterday tenha uma estrada longa e sinuosa nos cinemas.