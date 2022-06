'Top Gun: Maverick' lidera bilheterias pelo segundo fim de semana

O drama de ação Top Gun: Maverick foi o filme de maior bilheteria nos cinemas da América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo, arrecadando uma estimativa de US$ 86 milhões, informou neste domingo, 5, o observador da indústria Exhibitor Relations.

Esse número "sensacional" colocou a tão esperada sequência da saga protagonizada por Tom Cruise entre os 10 filmes de maior bilheteria em dois fins de semana de todos os tempos nos Estados Unidos, informou a Variety.

O longa da Paramount/Skydance arrecadou 151 milhões no fim de semana anterior e colheu cerca de US$ 257 milhões até agora no restante do mundo, sendo o sinal mais claro da recuperação de Hollywood após o período sombrio de pandemia.

Top Gun: Maverick retoma a história de Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise), um pretensioso e agora mais veterano piloto de provas da marinha, enquanto treina jovens aviadores para bombardear as instalações de enriquecimento de urânio de uma nação rebelde.

Em segundo lugar ficou Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, da Disney, com US$ 9,3 milhões entre sexta-feira e domingo.

A arrecadação mundial do filme protagonizado por Benedict Cumberbatch tem superado os US$ 750 milhões nas cinco semanas em que esteve nas salas de cinema.

O longa de animação Bob's Burger: O Filme, da 20th Century, baseado em um popular programa de TV, se manteve firme no terceiro lugar, com US 4,5 milhões.

Na quarta posição, uma acima da que havia ficado no fim de semana passado, ficou a animação familiar da Universal, Os Caras Malvados, com US$ 3,3 milhões. Downtown Abbey II: Uma Nova Era, da Focus Features, baseada na famosa série britânica, caiu à quinta colocação, com US$ 3 milhões.

Confira o restante do Top 10 das bilheterias deste fim de semana abaixo:

6º - US$ 2 milhões - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

7º - US$ 1,7 milhão - Sonic 2: O Filme

8º - US$ 1,4 milhão - Cidade Perdida

9º - US$ 1,1 milhão - Crimes of the Future

10º - US$ 815 mil - Watcher