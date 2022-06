'Top Gun: Maverick' bate US$ 1 bi e passa 'Doutor Estranho 2' como filme de maior bilheteria de 2022

O sucesso de bilheteria da Paramount Top Gun: Maverick ainda está voando alto nas bilheterias, ultrapassando a cobiçada marca de 1 bilhão de dólares no fim de semana.

Com essas vendas de ingressos, o filme ultrapassou a aventura da Marvel, da Disney, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (US$ 943 milhões) como o filme de maior bilheteria do ano nas bilheterias globais.

No final de semana, Top Gun mostrou que ainda tem fôlego ao empatar com Elvis no primeiro lugar das bilheterias na América do Norte, com cada um dos filmes arrecadando US$ 30,5 milhões ao longo do final de semana.

Elvis e Top Gun: Maverick estão envolvidos em uma batalha parelha ao longo do final de semana, que viu o filme sobre o rei do Rock and Roll tomar o primeiro lugar na sexta-feira, e cair para o segundo no sábado. Os resultados finais serão compilados na segunda-feira, 27.

Qualquer que seja o vencedor, é um resultado forte para ambos os longas. Para Elvis, uma estreia de US$ 30 milhões é algo impressionante para um filme voltado para um público mais velho. Para Maverick, é quase inédito ver um filme gerar US$ 30 milhões em seu quinto final de semana de exibição.