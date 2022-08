Tony Ramos vive palmeirense roxo em '45 do Segundo Tempo': 'Celebração da amizade', diz

Sempre uma pessoa que transborda emoções e as provoca no público, Tony Ramos é protagonista do filme 45 do Segundo Tempo, que estreia nesta quinta, 18 nos cinemas. Dirigido por Luiz Villaça, o veterano ator tem ao seu lado Cássio Gabus Mendes e Ary França, que fazem um trio de amigos que reforçam laços que os une. Em participação do programa Mais Você desta segunda, Tony destaque que a produção é uma "celebração da amizade".

Leia Também Ben Affleck: 5 filmes para relembrar trajetória do ator e diretor

O são-paulino Tony Ramos interpreta Pedro Baresi, dono de uma tradicional cantina italiana que é um palmeirense roxo. Ao reencontrar dois amigos de colégio, após 40 anos, vai reviver memórias adormecidas. Ivan (Cássio Gabus Mendes) e Mariano (Ary França) se reencontram com Pedro para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo, em 1974.

Comédia com toques dramáticos, 45 do Segundo Tempo mostra esse Pedro, um sujeito que ama futebol, culinária italiana e sua vira-lata Calabresa, No entanto, a vida não está nada fácil para ele, que passa por dificuldades financeiras e a falta de esperança. Será um momento de refletir sobre sua vida e sua própria existência.

Além de mostrar três amigos em busca de reavivar laços afetivo, filme coloca Pedro, Ivan e Mariano em buscar de reviver aqueles momentos tão felizes do passado juvenil. E eles vão sair em buscar da Soninha (Louise Cardoso), a musa da infância dos três.