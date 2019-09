Tom Hanks será homenageado por contribuição em vida no Globo de Ouro

Tom Hanks, um dos atores mais queridos de Hollywood, irá receber uma nova homenagem: um Globo de Ouro por sua Contribuição em Vida. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood informou nesta terça-feira, 24, que vai entregar ao ator e produtor o prêmio Cecil B. DeMille na cerimônia de 5 de janeiro em Beverly Hills.

Hanks fez sua estreia no filme Quero Ser Grande, de 1988, interpretando um adolescente que acorda no corpo de um adulto. O ator ganhou um Oscar e um Globo de Ouro de Melhor Ator pelo drama Filadélfia, em 1994, e por Forrest Gump: O Contador de Histórias, em 1995.

“Por mais de três décadas, ele tem cativado audiências com personagens magníficos e brincalhões que amamos e admiramos”, diz o presidente da associação, Lorenzo Soria, em um comunicado. “Por mais convincente que seja nas telas, ele é igualmente (talentoso) por trás das câmeras como roteirista, produtor e diretor”, afirma.

O próximo filme de Hanks, que estreia em novembro, será A Beautiful Day in the Neighborhood, no qual interpreta o apresentador norte-americano Mister Rogers. Hanks atuou em mais de 80 outros filmes, incluindo Sintonia do Amor e O Resgate do Soldado Ryan, além de ser a voz do caubói Woody na franquia original da animação Toy Story.

O prêmio Cecil B. DeMille é concedido anualmente a um ator, diretor ou produtor que causou um impacto duradouro na indústria cinematográfica. Os homenageados anteriores incluem Steven Spielberg, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges e Harrison Ford.