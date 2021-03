'Tom & Jerry: O Filme' tem estreia surpreendente nos EUA e alimenta esperanças para a indústria

A animação familiar da Warner Bros Tom & Jerry: O Filme estreou com 13,7 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas, um dos melhores desempenhos de fim de semana de estreia da era do coronavírus e um sinal de que a ida ao cinema pode estar melhorando.

Certamente levará algum tempo para que as vendas de ingressos atinjam níveis pré-pandemia, mas, depois de Mulher-Maravilha 1984 -lançado em dezembro passado com 16,7 milhões de dólares arrecadados nos primeiros dias -, Tom & Jerry teve o maior total de três dias desde a reabertura dos cinemas no ano passado.

Nada mais lançado nos últimos dez meses foi capaz de superar a marca de 10 milhões de dólares. Os Croods 2: Uma Nova Era (9,7 milhões de dólares) e Tenet (9,35 milhões de dólares) foram os únicos que chegaram perto desse valor.

Notavelmente, Tom & Jerry também estreou no serviço de streaming HBO Max, onde estará disponível para assinantes por 31 dias. Começando com a sequência de Mulher-Maravilha, a Warner Bros selecionou 18 filmes para estreia simultânea nos cinemas e na HBO Max, devido à pandemia.

No exterior, a aventura, que mistura live-action e animação, arrecadou 25 milhões de dólares, totalizando 38,8 milhões de dólares. Dadas as condições atuais, Tom e Jerry teve um começo considerado bom, levando-se em conta o orçamento do filme (79 milhões de dólares).

Analistas de bilheteria parecem estar animados com os números.

"Com metade dos cinemas ainda fechada, a pandemia ainda uma ameaça e Tom e Jerry disponível em casa, esta é uma ótima estreia", disse David A. Gross, que dirige a consultoria de cinema Franchise Entertainment Research. "(É) um sinal positivo para os negócios e para o apelo do cinema em relação ao entretenimento doméstico."