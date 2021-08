Tom Cruise revela sua manobra 'mais perigosa' em 'Missão impossível 7'

Tom Cruise costuma atuar em suas cenas de ação, dispensando dublês. Em Missão Impossível 7, ele dirige uma motocicleta em uma montanha perigosa, em cenas que impressionaram a CinemaCon, evento que reuniu os grandes estúdios cinematográficos, nesta quinta-feira, 26.

A Paramount usou seu espaço na convenção, que reúne profissionais do cinema nos Estados Unidos, para mostrar cenas de seus próximos lançamentos: Missão Impossível 7 e Top Gun: Maverick, ambos estrelados pelo ator de 59 anos.

"Esta é de longe a manobra mais perigosa que tentamos", disse Cruise, em uma intervenção em vídeo para apresentar os clipes.

“Estamos trabalhando nisso há anos. Vamos filmar na Noruega e terá um grande salto de motocicleta”, explicou. "Eu queria fazer isso desde que era criança."

Em seguida, as cenas dos bastidores mostraram Cruise se preparando para realizar mais de 500 saltos de paraquedas e 13 mil saltos de motocicleta, antes de entrar em uma rampa elaborada, construída no topo de uma colina remota na Noruega, onde a manobra foi registrada.

O diretor do filme, Christopher McQuarrie, observou ansiosamente Cruise abrir seu paraquedas e pousar em segurança antes de dizer: "Acho que posso confiar um pouco mais na moto".

Cruise, um dos atores mais famosos de Hollywood, é conhecido por realizar suas próprias cenas de ação. Filmando a edição anterior de Missão impossível, ele quebrou um tornozelo.

Ele também é a estrela da tão esperada sequência do blockbuster de 1986 Top Gun.

O início do filme foi apresentado em Las Vegas em um clipe de 13 minutos no qual Maverick, personagem icônico interpretado por Cruise, testa um jato futurista e supersônico ao desafiar um de seus superiores na Marinha dos Estados Unidos, que quer cancelar o programa secreto e substituí-lo por drones.

O trailer do filme mostra Cruise ensinando uma nova geração de pilotos de caça.

A convenção anual do CinemaCon tradicionalmente apresenta exclusividades e atrai estrelas de Hollywood, mas neste ano houve ausências significativas devido à pandemia de covid-19.

Os executivos do estúdio e da rede tentaram traçar uma linha entre o que tem sido um ano difícil e as expectativas para o futuro da tela grande com mensagens gravadas de suas estrelas.

"Infelizmente perdemos algumas produções, mas muitos de vocês encontraram maneiras de se sustentar e agora estão de volta aos negócios", disse o ator Matthew McConaughey durante a apresentação da Universal Pictures.

Assista ao trailer:

O estúdio divulgou cenas de seu lançamento de 2022, Jurassic World: Dominion, no qual Chris Pratt se junta a Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, protagonistas do primeiro Jurassic Park, para assustar os dinossauros.

A Universal também exibiu a comédia romântica de Jennifer Lopez, Marry Me, além do mais recente suspense de Michael Bay, Ambulance, e a assustadora produção de Blumhouse, estrelado por Ethan Hawke, que interpreta um bruxo sádico em The Black Phone.