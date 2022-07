Tom Cruise é ator mais bem pago de Hollywood após faturar US$ 100 milhões com 'Top Gun'

O último lançamento de Tom Cruise, a sequência do filme Top Gun, lançado há quase dois meses, elevou o ator ao posto de mais bem pago de Hollywood. Não apenas por seu salário, em si, mas pelos rendimentos do ator, que também receberá com as vendas de bilheteria e licença para exibição em serviços de streaming, elevando seus ganhos a US$ 100 milhões ou mais.

Por conta dos acordos, Cruise lidera com folga a lista de atores mais bem pagos do cinema americano, de acordo com a revista Variety. O segundo lugar ficou com Will Smith que recebeu um salário de US$ 35 milhões por sua participação em Emancipation, filme que só será lançado em 2023 pela Apple TV. Completando o pódio dos salários mais altos de Hollywood estão Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que recebem cada um US$ 30 milhões.

A lista publicada pela Variety mostra um domínio masculino entre os salários mais altos. Margot Robbie é a primeira mulher entre os 30 nomes, sendo a 18ª da lista. A atriz recebeu US$ 12,5 milhões por seu trabalho como protagonista em Barbie, mesmo valor que seu colega de elenco Ryan Gosling, que vive Ken, o amigo da personagem-título.

Além de Margot, apenas outras quatro mulheres aparecem na lista: Millie Bobby Brown, que recebeu US$ 10 milhões por Enola Holmes 2; Emily Blunt, que levou US$ 4 milhões por Oppenheimer; Jamie Lee Curtis, que levou US$ 3,5 milhões por Halloween Ends; e Anya-Taylor Joy, que recebeu US$ 1 milhão por Furiosa.

Confira a lista com os trinta atores mais bem pagos de Hollywood