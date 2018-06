Tom Cruise dá salto em queda livre de 8 km em filmagem do novo 'Missão: Impossível'

LONDRES - Tom Cruise já saltou de edifícios, deslizou por arranha-céus e se agarrou à lateral de um avião em plena decolagem em seus papéis como herói de filmes de ação.

Agora ele pode se gabar de ser o primeiro ator a realizar diante da câmera um salto em queda livre Halo – altitude elevada e abertura baixa, na sigla em inglês –, normalmente realizado somente por profissionais militares altamente treinados como maneira de evitar serem detectados pelo inimigo.

+++ Tom Cruise anuncia que voltará como o Pete 'Maverick' Mitchell de 'Top Gun'

O ator de 55 anos filmou a façanha para o sexto título da lucrativa franquia Missão: Impossível, na qual interpreta o agente Ethan Hunt.

Em um vídeo divulgado antes do lançamento do filme no mês que vem, Cruise salta da porta de carga de um avião a 7.600 metros de altitude e abre o paraquedas a menos de 600 metros do solo, de acordo com os cineastas.

+++ ‘Missão: Impossível – Efeito Fallout’ ganha trailer oficial; confira

Para se preparar para o feito, que cria o risco de enjoo por descompressão durante a queda a 320 quilômetros por hora, Cruise treinou em uma máquina de vento fabricada sob medida e usou um capacete especial.

Cruise quebrou o tornozelo no ano passado filmando outra proeza do novo filme ao saltar entre dois prédios e se chocar com uma parede.