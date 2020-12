Tom Cruise briga em set de 'Missão Impossível' por causa de protocolo contra o coronavírus

O ator Tom Cruise recentemente explodiu com os membros da equipe no set de Missão: Impossível 7 por causa de uma violação dos protocolos da covid-19 em um aparente esforço para evitar mais interrupções em um filme cuja produção já foi atrasada pela pandemia.

“Estamos criando milhares de empregos”, pode-se ouvir Tom Cruise, a estrela do filme, em um áudio que vazou e está cheio de palavrões. “Eu não quero ver isso de novo! Nunca! E se você não fizer isso, você está despedido.”

A gravação foi publicada na terça-feira, 15, pelo tabloide britânico The Sun e sua autenticidade foi confirmada por duas fontes próximas ao filme. Uma delas disse que Tom Cruise havia conversado com membros da equipe de Missão: Impossível 7 sobre uma violação dos protocolos da covid-19 no set de Londres e que não havia outros detalhes.

Tom Cruise aparentemente ficou furioso depois de ver dois membros da equipe na frente de uma tela de computador, em violação de uma regra que exige que as pessoas fiquem a cerca de 2 metros de distância, relatou o The Sun.

A Paramount Pictures não quis comentar, e o The Sun não disse quando essa reação de Tom Cruise ocorreu. Segundo a Reuters relatou, os cineastas de Missão: Impossible 7 - o mais recente filme da franquia de 24 anos - chegaram a Londres este mês.

Em fevereiro, a produção do filme foi encerrada em Veneza por causa do surto do coronavírus na Itália, também segundo a Reuters. A produção foi retomada em setembro e desde então passou pela Itália, Noruega e Reino Unido.

A produção foi pausada novamente em outubro depois que 12 membros da equipe em um set na Itália testaram positivo para o vírus, informou a Variety.

O áudio vazado é de Cruise falando a cerca de 50 membros da equipe em um complexo de produção de filmes da Warner Bros. em Leavesden, a noroeste de Londres, relatou o The Sun. O tablóide disse que o ator usa uma máscara no set e vem reforçando pessoalmente as regras para prevenção do coronavírus, um esforço para evitar mais atrasos nas filmagens.

No trecho que vazou, Tom Cruise disse à equipe que a produção era o "padrão ouro" para Hollywood e que ele havia conversado com estúdios, produtores e seguradoras que estavam "olhando para nós e nos usando como modelos para fazer seus filmes".

Ele disse que não aceitaria desculpas pelo que aconteceu no set, uma aparente referência à violação do protocolo contra a covid-19.

“Você pode dizer isso para as pessoas que estão perdendo suas casas porque nossa indústria foi fechada”, disse Cruise, acrescentando um palavrão. “Isso não vai colocar comida na mesa deles ou pagar pela faculdade.”

O sexto filme da série, Missão: Impossível - Efeito Fallout foi lançado em 2018 e arrecadou US$ 791 milhões em vendas globais de ingressos. Também foi filmado na Europa, entre outros lugares, e sua produção foi adiada depois que Tom Cruise quebrou o tornozelo durante uma acrobacia na qual ele bateu na lateral de um prédio.