Todos os filmes da Warner em 2021 serão lançados no cinema e no streaming ao mesmo tempo

Todos os filmes da Warner Bros. em 2021 serão lançados simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max nos Estados Unidos, anunciou a WarnerMedia nesta quinta-feira, 3. Entre os lançamentos da Warner Bros. para 2021 que chegam no streaming junto das salas de cinema estão os blockbusters Esquadrão Suicida 2, Godzilla vs. Kong, Duna e Matrix 4.

Assinantes do HBO Max receberão acesso a 17 filmes ao todo, que representam um investimento de US$ 1 bilhão em custo de produção para o estúdio. Segundo a imprensa americana, a WarnerMedia afirmou que a decisão, que contraria as práticas costumeiras do modelo de negócios de Hollywood, foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. O estúdio acredita que a frequência dos cinemas americanos não deve se recuperar até o fim de 2021.

A executiva da WarnerMedia Ann Sarnoff disse que esse seria um plano exclusivo para 2021 e disse que "novo conteúdo é essencial para os exibidores de cinema", mas que teria de "equilibrar essa necessidade com a realidade de que a maioria dos teatros deve operar com capacidade reduzida ao longo de todo o ano".

Outros filmes que entrarão nesse plano são The Little Things, um thriller com Denzel Washington; In the Heights, um musical de Lin-Manuel Miranda; Cry Macho, de Clint Eastwood; The Conjuring: The Devil Made Me Do It; e uma prequência de Sopranos chamada The Many Saints of Newark.