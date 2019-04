Toda a saga do 'Chefão' para homenagear 80 anos de Francis Ford Coppola

Neste domingo, 7, Francis Ford Coppola completa 80 anos e recebe uma dupla homenagem, e ambas privilegiam sua saga do Chefão, adaptada de Mario Puzo. Mas começa já no sábado, 6, com apresentações no MIS, que programou os três filmes, dentro de sua retrospectiva dedicada ao grande diretor. E aí no domingo, a partir das 12h25, a trilogia irá ao ar na TV paga, no Telecine Cult.

Coppola já era, aos 33 anos, um diretor estimado quando fez o primeiro Chefão. O filme permanece como uma impecável lição de cinema narrativo. A cena do batismo de sangue, inspirada no título original - The Godfather, O Padrinho -, é poderosa e a reflexão sobre a luta pelo poder numa democracia étnica só ganhou atualidade com os anos.

O Poderoso Chefão venceu os Oscars de melhor filme, ator (Marlon Brando) e roteiro (Coppola e Puzo), em 1972. Dois anos mais tarde, Coppola foi melhor diretor pelo número 2 (e Puzo e ele venceram de novo o prêmio de roteiro adaptado). O filme narra, em paralelo, a história de como Vito Corleone (Robert De Niro, Oscar de melhor ator coadjuvante) tornou-se chefão e como agora seu filho Michael precisa esmagar a concorrência para se manter no cargo. Parte da ação se passa em Cuba, antes da revolução de Fidel Castro.

A cena em que os mafiosos dividem a ilha, em formato de bolo, é antológica. Passaram mais de 15 anos e, em 1990, Coppola e Puzo criaram a terceira parte. Dessa vez, a crítica foi menos entusiástica, mas o filme é maravilhoso. Inspirado no escândalo do Banco Ambrosiano, do Vaticano, o filme estabelece conexões entre a Máfia e a Igreja.

A cena culminante é outra montagem paralela - no teatro, a ópera Cavalleria Rusticana; lá fora, o banho de sangue. Sofia Coppola substituiu Winona Ryder. O que ocorre com sua personagem dá ao filme uma textura especial. Para um pai, filmar aquela cena deve ter sido doloroso. Só como curiosidade, Sofia era o bebê no batismo do primeiro filme. O terceiro fecha um ciclo.

13h30 - O Poderoso Chefão - Parte I (The Godfather - Part I, 1972,dir. Francis Ford Coppola,EUA, 175,policial/drama, digital, 14 anos) - A primeira parte da saga nos apresenta a história de uma família mafiosa que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra. Após uma tentativa de assassinato, que deixa Vito Corleone incapacitado, ele força os filhos Michael e Sonny a assumirem os negócios.

17h - O Poderoso Chefão, Parte II (The Godfather - Part II,1974, dir. Francis Ford Coppola, EUA, 200, drama, digital, 14 anos) - Início do século 20. Após a máfia local matar sua família, o jovem Vito (Robert De Niro) foge da sua cidade na Sicília e vai para a América. Já adulto em Little Italy, Vito luta para ganhar a vida (legal ou ilegalmente) e manter sua esposa e filhos.

20h30 - O Poderoso Chefão - Parte III (The Godfather - Part III, 1991, dir. Francis Ford Coppola, EUA, 160, drama, digital, 14 anos) - Uma das maiores sagas do cinema continua. Nesta terceira parte da trilogia épica dos Corleone, Al Pacino revive o papel de Michael Corleone, o poderoso líder da família. Agora na casa dos sessenta anos, ele é dominado por duas obsessões: libertar sua família do crime e encontrar um sucessor adequado. O sucessor poderá ser Vincent (Andy Garcia) - que também poderá ser a faísca que transformaráa esperança de legitimidade de Michael em um inferno de violência mafiosa.

MOSTRA COPPOLA 80 ANOS

LOCAL Auditório MIS

INGRESSO Gratuito. Ingressos distribuídos uma hora antes Recepção MIS

CLASSIFICAÇÃO De acordo com cada filme

