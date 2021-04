'Time', que está no Oscar, é mais do que documentário sobre uma prisão: é sobre o amor

O documentário premiado Time pode falar sobre a prisão, mas na verdade é uma história de amor, de acordo com sua diretora, Garrett Bradley.

Leia Também Streaming: confira a programação de filmes para ver em casa

O filme indicado ao Oscar acompanha Fox Rich ao longo de várias décadas enquanto ela luta para que o marido preso, Rob, que cumpre uma pena de 60 anos por um roubo a banco que o casal cometeu nos anos 1990, seja libertado de uma prisão no estado norte-americano da Louisiana.

"Entrei no projeto com a intenção de ampliar a conversa sobre o encarceramento do ponto de vista de uma mulher, do ponto de vista de uma família", disse Bradley à Reuters em uma entrevista na Califórnia.

"Eu diria que Time é, antes de tudo, uma história de amor centrada em Fox Rich, a matriarca da família que dedica 21 anos de sua vida e da vida da família a reaproximar a família."

Após um filme anterior sobre o mesmo tema, Bradley começou a filmar Time com Rich e seus filhos em 2017 com a meta de lançar um curta-metragem de 13 minutos.

No último dia, Rich, que cumpriu uma pena de três anos e meio pelo roubo, lhe deu mais de 100 horas de suas próprias filmagens para usar.

O resultado são antigos diários em vídeo costurados com material recente no qual Rich é vista cuidando da família ao longo dos anos sem a presença do marido.

"Gosto de pensar que não há nada neste filme que não fale ao amor, à união e à autodefinição", disse Bradley.

O documentário pode ser visto na plataforma Amazon Prime Video.