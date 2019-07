Tim Burton ganha homenagem com ampla mostra de seu trabalho, no CCBB de Brasília

Chega nesta sexta, 12, ao CCBB de Brasília a mostra A Beleza Sombria dos Monstros: 10 Anos de a Arte de Tim Burton, que faz homenagem aos 10 anos do livro The Art of Tim Burton (2009). Ao todo serão 41 filmes, sendo 21 dirigidos por Tim Burton.

Organizada pela produtora brasileira Rua 34 Produções, com curadoria de Jenny He e colaboração da Tim Burton Productions, a mostra usa tecnologias de linguagem digital para recriar e expandir a experiência física do livro. Em uma apresentação dos conceitos visuais de suas obras, tem projeto envolvendo artistas brasileiros, como a dupla Mirella Brandi e Muep, o especialista em instalações multimídia Rodrigo Gontijo, o designer de som Paulo Beto, o arte-educador Murilo Kammer e o estúdio Olha Lhama.

Em um total de 65 sessões, com três delas com recursos de acessibilidade, além de sessões com audiodescrição e legenda descritiva .

Além de exibição de seus filmes, programação inclui debates, palestras e master class gratuitos.

Veja a programação:

A BELEZA SOMBRIA DOS MONSTROS:

10 ANOS DE A ARTE DE TIM BURTON

12 DE JULHO - sexta-feira

16h - As grandes aventuras de Pee-Wee - 91 min - Livre

18h - Os fantasmas se divertem - 92 min - Livre - Seguido do debate "A Arte de Tim Burton" com a pesquisadora Julia Maass, o produtor da exposição, Naum Simões, e com o curador da mostra de filmes, Breno Lira Gomes.

13 DE JULHO - sábado

14h - O Lar das crianças peculiares - 127 min - 12 anos (dublado)

16h30 - Batman (1989) - 126 min - 12 anos

19h - Batman: O retorno - 126 min - 12 anos

14 DE JULHO - domingo

14h - Alice no país das maravilhas - 109 min - 12 anos (dublado)

16h30 - Frankenweenie (curta-metragem) - 30 min + João e Maria - 37 min - Livre

18h - A lenda do cavaleiro sem cabeça - 105 min - 18 anos

16 DE JULHO - terça-feira

17h20 - Black Sunday - A máscara de satã - 87 min - 16 anos

19h15 - Sweeney Todd: O barbeiro demoníaco da rua Fleet - 116 min - 16 anos

17 DE JULHO - quarta-feira

14h - Planeta dos macacos (2001) - 129 min - 12 anos

16h30 - A fantástica fábrica de chocolate (2005) - 115 min - Livre

19h - Peixe grande e suas histórias maravilhosas - 125 min - Livre

18 DE JULHO - quinta-feira

15h - O cérebro que não queria morrer (1962) - 82 min - 12 anos

17h - A guerra dos mundos (1953) - 85 min - Livre

19h - Marte ataca - 106 min - 14 anos

19 DE JULHO - sexta-feira

11h - Master Class "O ideal estético e os conceitos de beleza e feiura clássicos, modernos e contemporâneos na obra de Tim Burton", com a pesquisadora Julia Maass. Duração: 4h com intervalo de 1h - 16 anos

17h - Plano 9 do espaço sideral - 78 min - 16 anos

19h - Ed Wood - 126 min - 14 anos

20 DE JULHO - sábado

15h - Aladim e a lâmpada maravilhosa - 48 min - Livre (dublado)

16h30 - Jasão e os argonautas (1963) - 104 min - 12 anos

19h - O estranho mundo de Jack - 77 min - Livre

21 DE JULHO - domingo

14h - Frankenweenie - 87 min - 10 anos (dublado)

16h - Frankenstein (1931) - 70 min - 12 anos

17h40 - A noiva de Frankenstein - 75 min - Livre

19h20 - Sweeney Todd: O barbeiro demoníaco da rua Fleet - 116 min - 16 anos

23 DE JULHO - terça-feira

17h20 - Grandes olhos - 106 min - 10 anos

19h30 - O Lar das crianças peculiares - 127 min - 12 anos

24 DE JULHO - quarta-feira

17h - A pequena loja dos horrores (1960) - 72 min - 14 anos

19h - Alice no país das maravilhas - 109 min - 12 anos

25 DE JULHO - quinta-feira

16h - O gabinete do Dr. Caligari - 77 min - 16 anos

18h - Vincent - 6 min + Edward mãos de tesoura - 105 min - 14 anos - Seguido da palestra "O expressionismo em Tim Burton" com a pesquisadora Julia Maass.

26 DE JULHO - sexta-feira

17h - Drácula (1931) - 74 min - 16 anos

19h - Sombras da noite - 113 min - 14 anos

27 DE JULHO - sábado

14h30 - A noiva cadáver - 78 min - Livre (dublado)

16h30 - Batman: O retorno - 126 min - 12 anos

19h - Batman (1989) - 126 min - 12 anos

28 DE JULHO - domingo

14h - Dumbo (2019) - 128 min - 10 anos (dublado)

16h30 - Planeta dos Macacos (2001) - 129 min - 12 anos

19h - Marte ataca - 106 min - 14 anos

30 DE JULHO - terça-feira

15h30 - As grandes aventuras de Pee-Wee - 91 min - Livre

17h30 - Peixe grande e suas histórias maravilhosas - 125 min - Livre - Seguido da palestra "O Imaginário em Peixe Grande" com a pesquisadora Julia Maass.

31 DE JULHO - quarta-feira

14h30 - Edward mãos de tesoura - 105 min - 14 anos (dublado com audiodescrição e legenda descritiva)

17h - O corvo (1963) - 86 min - 18 anos

19h - Grandes olhos - 106 min - 10 anos

01 DE AGOSTO - quinta-feira

16h - O túmulo sinistro - 71 min - 16 anos

17h40 - A lenda do cavaleiro sem cabeça - 105 min - 18 anos - Seguido do debate "Tim Burton e o Cinema" com a crítica Cecília Barroso, Tiago Belotti, do canal Meus 2 Centavos, e o curador da mostra de filmes, Breno Lira Gomes.

02 DE AGOSTO - sexta-feira

15h30 - O homem dos olhos de raio-x - 79 min - 14 anos

17h30 - Vincent - 6 min + O solar maldito - 79 min - 14 anos

19h30 - A noiva cadáver - 78 min - Livre

03 DE AGOSTO - sábado

11h - Master Class turma 2: "O ideal estético e os conceitos de beleza e feiúra clássicos, modernos e contemporâneos na obra de Tim Burton" com a pesquisadora Julia Maass. Duração: 4h com intervalo de 1h - 16 anos

16h30 - Frankenweenie - 30 min + Aladin e a lâmpada maravilhosa - 48 min + João e Maria - 37 min - Livre

19h - Dumbo - 128 min - 10 anos

04 DE AGOSTO - domingo

14h - A fantástica fábrica de chocolate (2005) - 115 min - Livre (dublado)

16h30 - Batman: O retorno - 126 min - 12 anos

19h - Os fantasmas se divertem - 92 min - Livre

06 DE AGOSTO - terça-feira

16h - Frankenweenie - 87 min - 10 anos

18h - A noiva cadáver - 78 min - Livre - Seguido da palestra "Tim Burton e a animação stop-motion" com o pesquisador Thiago Sabino.

07 DE AGOSTO - quarta-feira

14h - No domínio do terror - 104 min - 16 anos

16h30 - Drácula - O vampiro da noite (1958) - 82 min - 16 anos

18h30 - Sombras da noite - 113 min - 14 anos

08 DE AGOSTO - quinta-feira

10h - Batman (1989) - 126 min - 12 anos (dublado com audiodescrição e legenda descritiva)

14h30 - A lenda do cavaleiro sem cabeça - 105 min - 18 anos (dublado com audiodescrição e legenda descritiva)

17h - A casa dos maus espíritos - 75 min - 12 anos

19h - Ed Wood - 126 min - 14 anos

09 DE AGOSTO - sexta-feira

14h - Palestra "Sobre curadoria: festivais, mostras e espaços culturais", com o curador e produtor Breno Lira Gomes - 60 min - 16 anos

15h30 - Os fantasmas se divertem - 92 min - livre

10 DE AGOSTO - SÁBADO

15h - Edward mãos de tesoura - 105 min - 14 anos

11 DE AGOSTO - domingo

15h - O estranho mundo de Jack - 77 min - Livre (dublado)