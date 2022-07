Tilda Swinton trafega entre passado e presente no longa 'Memoria'

Os filmes de Apichatpong Weerasethakul existem na intersecção de passado e presente, sonho e realidade, matéria e espírito, em uma mistura extremamente pessoal que torna seu cinema único. Com seu mais novo longa, Memoria (sem acento mesmo), com o qual ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes do ano passado, e que chega às salas brasileiras antes de estrear na Mubi no dia 5 de agosto, ele prova que seu cinema é particular mesmo quando filmado fora de seu país, a Tailândia. Memoria foi rodado na América do Sul, mais precisamente na Colômbia.

Por que a Colômbia? As razões foram várias. Ele buscava fazia tempo um projeto para fazer com Tilda Swinton, que se tornou sua amiga quase 20 anos atrás, depois de mandar uma carta para o cineasta falando sobre sua admiração por Mal dos Trópicos (2004). Pensaram em rodar na Tailândia de Joe, como o diretor gosta de ser chamado, ou na Escócia, terra natal da atriz. “Mas depois achamos que deveria ser em um país em que ambos nos sentíssemos estrangeiros e que deixássemos nossos sentidos abertos para absorver o diferente e para desafiar nossos espíritos”, disse Weerasethakul na entrevista coletiva do Festival de Cannes de 2021.

Em 2017, ele viajou pela Colômbia e sentiu-se em casa. Chegou a ter sintomas físicos. “Mandei um e-mail para Tilda dizendo que tinha encontrado o lugar”, contou o diretor na mesma coletiva.

Assim nasceu o filme sobre Jessica (Swinton), que perdeu o marido e vai a Medellín pesquisar botânica e visitar sua irmã, Karen, em coma no hospital com uma doença misteriosa. Jessica começa a ouvir batidas altas. Não sabe de onde vêm. Talvez de sua própria mente. Talvez seja uma doença. Talvez uma vibração da terra ou da história em si.

Weerasethakul acredita que o passado vive em nós, que passamos nossa memória individual e coletiva para as próximas gerações. E que essa memória não é apenas humana, mas dos animais e até das paisagens. “O filme fala dessa vibração, desses ecos, e de como Jessica se vê no meio disso”, revelou o cineasta em entrevista ao Estadão, na época do Festival de Cannes.

Ele cresceu lendo as histórias fantásticas de buscas de tesouros e terras perdidas na selva sul-americana e o realismo mágico dos autores da região. “Sempre fui fascinado pela magia e pelo mistério da floresta, suas sombras e sua escuridão”, afirmou ao Estadão. E ele não consegue deixar de perceber as semelhanças entre a Tailândia e a Colômbia, mesmo separadas por milhares de quilômetros. “Temos problemas diferentes, mas o mesmo tipo de violência que fica impune, matanças pelas quais ninguém é responsável”, observou.

Filmar na Colômbia e depois passar pela pandemia fez com que repensasse a ideia das fronteiras. “Não tínhamos fronteiras para criar imagens naquele lugar. Poderia ser a Tailândia”, falou na coletiva em Cannes. “Eu compartilho a ansiedade e o sofrimento com os colombianos. Mas não sou um cineasta tão político, acho. Tratava-se mais de canalizar esses sentimentos no filme.”

Para Tilda Swinton, Memoria foi talvez a representação mais pura de que arte é liberdade. “Começando pela decisão de sermos alienígenas onde fôssemos filmar, de sermos livres de histórias pessoais, de sermos livres de preconceitos, de padrões, e podermos trilhar um caminho nunca trilhado. É o que deveríamos sempre fazer na arte. Mas é raro”, completou a atriz na coletiva.