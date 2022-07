'Thor: Amor e Trovão': Como foram criados os trajes coloridos do filme

Kyle Buchanan, The New York Times

No norte de Hollywood há um prédio secreto cheio de supertrajes e outras bugigangas, um depósito de fantasias onde a Marvel Studios guarda todas as roupas importantes que seus heróis usaram na tela durante a última década e meia. Para a figurinista Mayes Rubeo, passear pelo depósito é sempre uma viagem divertida, até porque existe um corredor cheio de sobras de figurino de seu trabalho em Thor: Ragnarok que é a parte mais colorida de todo o edifício.

“É muito legal trazer cor ao mundo das pessoas”, disse Rubeo. “Sou mexicana e moro na Itália, então não tenho medo de cor”.

De qualquer forma, o trabalho de Rubeo na nova sequência Thor: Amor e Trovão é ainda mais vívido: numa época em que as fantasias de super-heróis tendem a ser mais discretas do que nas páginas de HQ e em que filmes como The Batman evitam cores e luzes em favor das trevas, Rubeo prefere uma abordagem mais extravagante. E o enredo de Thor: Amor e Trovão, que encontra Thor (Chris Hemsworth) se unindo a sua ex-namorada, Jane (Natalie Portman), que está lidando com seus súbitos superpoderes, deu a Rubeo muito espaço para criar.

Segundo ela, ajuda bastante o fato de esta ser sua terceira colaboração com o irreverente diretor Taika Waititi, com quem trabalhou em Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit (que rendeu a Rubeo uma indicação ao Oscar). “Temos parâmetros na Marvel onde eles chegam até você com um pacote de desenvolvimento visual, que eu respeito muito”, disse Rubeo. “Mas tudo é meio que jogado pela janela quando você trabalha com Taika”.

Abaixo, Rubeo fala sobre alguns dos looks mais ousados do filme.

Thor (Chris Hemsworth)

Quando vemos Thor pela primeira vez em Amor e Trovão, ele trocou seu tradicional traje de super-herói por algo um pouco mais rock ‘n’ roll: está lutando contra alienígenas vestido com um colete de couro vermelho, uma camiseta branca justa e jeans tão apertados “que meus assistentes ficaram meio preocupados”, disse Rubeo.

O visual radical anos 1980 é uma homenagem ao Kurt Russell de Os aventureiros do bairro proibido - um dos filmes favoritos de Waititi - bem como um aceno ao tempo que Thor passou andando com os Guardiões da Galáxia, porque o colete de couro parece ser uma jaqueta emprestada por Peter Quill (Chris Pratt), modificada para mostrar os bíceps salientes de Thor. “Se tinha mangas, ele as rasgou”, Rubeo disse. “Ele não suporta usar mangas. É muito calorento o Thor”.

Mais tarde, depois de encontrar sua antiga paixão vestida de super-heroína, Thor usa uma de suas habilidades mais desconhecidas e úteis - o poder de se dar uma transformação instantânea - e conjura uma nova armadura colorida, do nada, cheia de detalhes em azul e dourado.

“É super chamativo, não tem outro jeito de descrever”, disse Rubeo. “É muito brilhante!”.

Poderosa Thor (Natalie Portman)

Abençoada pelo Mjolnir, o martelo místico de Thor, Jane se transforma numa deusa nórdica, e Portman - depois de dois filmes de Thor nos quais ela interpretou uma indefesa personagem humana - consegue colocar um supertraje que inclui corpete prateado, calças de couro e um bracelete nos bíceps para acentuar seus músculos recém-descobertos.

“É um visual bem romântico”, disse Rubeo, embora alguns elementos tenham se mostrado difíceis de projetar, especialmente o elmo alado que causa inveja a Thor. “Para mim, era muito importante que os olhos dela não desaparecessem”, disse Rubeo. “O elmo podia ter ficado mais baixo, mas fizemos de uma maneira que você não perde Natalie dentro dele”. E como seria difícil usar o elmo durante as cenas de ação, ele geralmente é um efeito CGI adicionado na pós-produção, embora Rubeo tenha feito elmos de verdade para Portman usar nas sessões de fotografia.

Quanto ao traje em si, “tinha que ser leve”, disse Rubeo. “Natalie nunca teve a experiência de carregar um traje de super-heroína, e você precisa de treinamento adequado para isso - é uma coisa com que você precisa se acostumar”. Até mesmo a capa vermelha esvoaçante teve de ser modificada para se adequar ao 1,60 m de Portman: embora o manto de Hemsworth seja feito do mesmo tecido pesado de dorchester que é usado pelos Guardas da Rainha, Rubeo conseguiu um tecido mais dinâmico e esbelto da Espanha para a capa de Portman.

O resultado final impressionou não apenas Portman, mas também os filhos pequenos da atriz. “Eles ficaram absolutamente obcecados com o traje, queriam usar”, disse Rubeo. “Natalie é super profissional, claro, então ela ficou tipo, ‘não, não - vocês podem tocar, mas não podem usar’”.

Valquíria (Tessa Thompson)

Num filme cheio de escolhas criativas não convencionais, nenhum detalhe exemplifica melhor o espírito tentar-um-pouco-de-tudo de Thor: Amor e Trovão do que a companheira de Thor, Valkyrie, aparecer na sua primeira grande luta com um moletom cafona do Fantasma da Ópera. “Fizemos esse moletom nos 45 do segundo tempo”, disse Rubeo. “Foi uma saga”.

Mas como o Fantasma da Ópera conseguiu um lugar tão privilegiado numa personagem que geralmente se veste com uma armadura futurista? Rubeo observou que, ao contrário de Thor, que passou os últimos anos viajando pelo espaço, Valquíria ficou na Terra, mergulhada na sua cultura estranha e maravilhosa. “Taika queria que Valquíria fosse retratada como uma pessoa que realmente tem uma vida”, disse Rubeo. “Ela está no esquema geral do mundo”.

Não é a única peça de roupa não convencional da Valquíria, que aparece em outras partes do filme vestindo um terno de três peças - um aceno para a bissexualidade da personagem e sua propensão meio Frida Kahlo para roupas masculinas, disse Rubeo. Mas o moletom do Fantasma ressoou de uma maneira única: quando Rubeo disse a Thompson o que ela iria vestir na sequência de ação, “ela disse que teve uma época em que de fato dormia com uma camiseta do Fantasma da Ópera”.

Gorr (Christian Bale) e Zeus (Russell Crowe)

Embora os heróis usem conjuntos metálicos vívidos, o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses, é mais discreto: usa apenas uma túnica branca e todas as cores desaparecem do reino sombrio onde ele mora. “Queríamos que esse personagem fosse como uma daquelas estátuas bem atormentadas que você vê no Museu Arqueológico de Nápoles”, disse Rubeo. “Queríamos dar a ele aquele sentimento perene e eterno”.

Embora o traje de Gorr pareça simples, montá-lo foi bastante complicado. Rubeo encomendou 50 metros de linho para colocar em Bale, arranjando o tecido habilmente para esconder aspectos secretos, como o sistema de refrigeração que impediria o ator de superaquecer e o gancho adicionado quando Gorr voava pelos ares.

Uma sequência que colocava Bale contra Jeff Goldblum, o Grão-Mestre de Thor: Ragnarok, foi cortada na sala de edição. “Foi de cortar o coração, porque fizemos um manto Kandinsky incrível para ele”, disse Rubeo. Mas ela ficou empolgada com a sequência no meio do filme que apresenta Russell Crowe como Zeus e contatou os mestres de couro romano Augusto e Giampaolo Grassi, cujo pai vestiu Richard Burton em Cleópatra, para confeccionar um peitoral coberto de folha de ouro para o ator de Gladiador. “Estamos falando de alguém que já sabe usar uma couraça”, disse ela.

Com Thor: Amor e Trovão nos cinemas e os figurinos de Rubeo mandados para iluminar aquele depósito em Hollywood, será que ela está interessada em trabalhar com algo mais intimista e menos cósmico da próxima vez? Não necessariamente.

“O âmago da situação é que, a cada projeto, quero mais - quero ser desafiada todas as vezes”, disse ela. “Quero fazer outro país de fantasias. Outro planeta de fantasias!” / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU