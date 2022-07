'Thor: Amor e Trovão' arrecada mais que sequência anterior do herói em fim de semana de estreia

Thor: Amor e Trovão, o quarto longa do super-herói do martelo, chegou aos cinemas norte-americanos neste fim de semana e tirou a sequência de Minions do primeiro lugar nas bilheterias no país, de acordo com estimativas da empresa especializada Exhibitor Relations.

O novo filme de Thor, produzido para as telonas pela Marvel e lutando aqui contra um assassino intergaláctico, é estrelado por Chris Hemsworth (Thor), acompanhado por Natalie Portman (Jane Foster) e Christian Bale (Gorr).

O filme dirigido pelo neozelandês Taika Waititi acumulou US$ 143 milhões em valores brutos nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá desde seu lançamento, um número considerável, acima do filme anterior.

Um começo "excelente" para a Marvel que tem um desempenho muito melhor do que outras sagas de super-heróis quando chegam a seu quarto filme, observou o especialista David Gross, da Franchise Entertainment Research.

Thor teve um desempenho muito superior ao de Minions 2: A Origem de Gru, que encabeçou a bilheteria no fim de semana anterior e neste fim de semana teve um faturamento bruto de US$ 45,5 milhões, elevando-a para US$ 210 milhões desde seu lançamento.

Em terceiro lugar ficou o blockbuster Top Gun: Maverick, que manteve um desempenho muito sólido em sua sétima semana em cartaz, com um faturamento de cerca de US$ 15,5 milhões desde sexta-feira, 8. Desde seu lançamento, o retorno de Tom Cruise como piloto de caças de elite dos Estados Unidos foi de 597 milhões de dólares.

Pela terceira semana, Elvis, o barroco e extravagante filme biográfico dedicado ao rei do rock and roll, cai para quarto com 11 milhões de dólares, de acordo com a Exhibitor Relations.

Jurassic World: Domínio, a sexta parte da saga do culto dinossauro, ficou em quinto lugar com US$ 8,4 milhões em bruto.

Os outros cinco filmes que completam a lista de 10 primeiros são estes:

6 - O Telefone Preto ($7,6 milhões)

7 - Lightyear ($2,9 milhões)

8 - Marcel The Shell With Shoes On ($340.000)

9 - Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ($262.000)

10 - Mr. Malcolm's List ($245.000)