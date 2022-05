The Rock 50 anos: relembre filmes marcantes de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, completa 50 anos de idade nesta segunda-feira, 2. Com porte físico avantajado e carisma de sobra, já foi considerado o ator mais bem pago de Hollywood. Confira abaixo momentos marcantes e algumas sugestões de filmes ao longo de sua carreira.

O início

Na juventude, Dwayne seguiu os caminhos de seu pai, Rocky Johnson, e tornou-se profissional de wrestling, disputando eventos do WWE (World Wrestling Entertainment), algo parecido com o telecatch, que fez sucesso no Brasil há algumas décadas, entre outras categorias.

Foi em seus anos de lutador que fez suas primeiras aparições de destaque na televisão, principalmente algumas no tradicional humorístico Saturday Night Live em 2000.

Foi na sequência do sucesso A Múmia (1999), O Retorno da Múmia (2001), protagonizado por Brendan Fraser, que The Rock ganhou seu primeiro papel com algum destaque no cinema.

Na trama, ele deu vida ao Escorpião-Rei, metade homem, metade escorpião, que ficava séculos preso em uma tumba até ser libertado novamente. O personagem rendeu outro longa, O Escorpião Rei (2002), lançado pouco depois, retratando seu passado.

Ação

Uma de suas marcas registradas são as atuações em obras que mal dão tempo para o espectador respirar. Para quem gosta do estilo, uma boa sugestão é Terremoto: A Falha de San Andreas (2015), em que um resgatista e piloto de helicóptero vai atrás de sua família em meio ao desespero de um terremoto.

Em Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018), é acusado injustamente de incendiar um prédio e precisa lutar contra uma quadrilha de malfeitores e as autoridades locais para livrar sua esposa e filhos, que estão no local, de uma desgraça maior.

Recentemente, The Rock foi anunciado como Adão Negro, um dos próximos filmes solos de super-herói a ser lançado pela DC.

O ator também esteve em diversos filmes de uma das franquias mais conhecidas dos filmes com temática automobilística, as sequências 5 ,6 ,7 e 8 de Velozes & Furiosos, além do longa que leva o nome de seu personagem no título, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (2019).

Filmes 'família'

Em alguns pontos da carreira, o ator resolveu investir seu talento em comédias leves contracenando com crianças e adolescentes.

Os títulos passam por Treinando o Papai (2006), em que vive um atleta rico e brutamontes que precisa se reaproximar da filha pequena, O Fada do Dente (2010), em que é 'condenado' a se tornar uma fadinha como punição por ter revelado à filha que a fada do dente não é real, ou até Jumanji: Bem-Vindo à Selva (2017) e Jumanji: Próxima Fase (2019), baseados no longa de sucesso na década de 1990.

Biografia

Recentemente, a NBC lançou Young Rock, série biográfica com foco na vida de Dwayne Johnson, passando por sua infância, adolescência e vida adulta. O próprio The Rock aparece em frente às câmeras, como um pretenso candidato às eleições presidenciais de 2032, nos Estados Unidos.